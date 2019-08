VER AHORA Cristian Garin vs. Miñaur EN VIVO vía ESPN: sigue el partido del chileno en segunda ronda del US Open 2019

Cristian Garin vs. Álex de Miñaur EN VIVO: se enfrentan en la segunda ronda del US Open 2019 en el tercer día de competencia este miércoles 28 de agosto desde las 10:00 am. (hora peruana) en el Court 5 del USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York y con transmisión de ESPN. El chileno va por su segunda victoria en el major neoyorquino. El partido está demorado por la lluvia.

Garín, actual tenista número uno de Chile, después de haber mejorado en su tenis en Montreal, sufrió una dolorosa caída en su debut en el Abierto de Cincinnati, el torneo previo al US Open, -1 frente al francés Adrian Mannarino quien lo complicó con un estilo europeo que el sudamericano no pudo controlar.

Aún así, llegó al Abierto de los estados Unidos y superó la primera fase del cuadro principal derrotando al local Christopher Eubanks por un reñido 3-2 (3-6, 7-6(5), 6-4, 6-7(4), 6-3) que ahora lo pone frente a Alex de Minaur.

El tenista australiano, actual 38 en el ranking de la ATP; viene de superar en primera ronda al francés Pierre-Hugues Herbert por 3-1 e intentará devolver al chileno a la realidad y no darle esperanzas de seguir avanzando en el cuadro principal.

Garín, que atraviesa su mejor temporada en el circuito profesional, con sus dos títulos ATP, ambos en arcilla, espera recuperar el nivel que tuvo en esos campeonatos en la superficie dura del US Open para ser la sorpresa del torneo y de Sudamérica.

