Cristian Garin vs. Reilly Opelka EN VIVO: sigue el debut del chileno en el Torneo de Basilea por ESPN

Cristian Garin vs. Reilly Opelka EN VIVO sigue el partido por la primera ronda del Abierto de Basilea en el St. Jakobshallede Münchenstein, Basilea, Suiza, este martes 22 de octubre desde las 7:30 a.m. (hora peruana) y con transmisión de ESPN para Latinoamérica.

No te pierdas la mejor información que te traemos a continuación de este primer juego con el tenista chileno como protagonista. Las estadísticas, los puntos, aces y todo lo que pueda ocurrir en este partido en el que el sudamericano buscará su pase a la segunda ronda.

Cristian Garin vs. Reilly Opelka: horas y canales en el mundo

Perú 7:30 a.m. | ESPN

México 7:30 a.m. |

Ecuador 7:30 a.m. |

Colombia 7:30 a.m. |

Bolivia 8:30 a.m. |

Paraguay 8:30 a.m. |

Venezuela 8:30 a.m. |

Argentina 9:30 a.m. |

Brasil 9:30 a.m. |

Chile 9:30 a.m. |

Uruguay 9:30 a.m. |

España 2:30 p.m. |

Cristian Garin, actual número 38 del mundo, se enfrentará a su inmediato superior en el ranking de la ATP, el estadounidense Reilly Opelka, en la primera ronda del ATP 500 de Basilea que tiene como favorito al título al local Roger Federer quien ya está instalado en la siguiente etapa.

Garin, quien tuvo el privilegio de entrenar con el 'Expreso Suizo' en la previa del torneo en cancha dura, se medirá por tercera vez al norteamericano, contra el que tiene un registro igualado a un triunfo por lado, siendo el más importante el del sudamericano que venció en la primera ronda del Roland Garros 2019.

El chileno, quien ha tenido un notorio ascenso esta temporada, quiere cumplir su mejor campaña en un ATP 500 en el que, este año, no ha superado la ronda de 16 en ninguno de los torneos en los que compitió. Antes que culmine el año quiere dar un salto de calidad y parece tener un cuadro accesible.

En caso logre superar a Reilly, Garin se enfrentaría a rivales ubicados debajo del puesto 50 en el ranking de la ATP y su primera gran prueba de fuego sería en octavos de final donde chocaría contra el primer top 10, el español Roberto Bautista Agut.

Garin vs. Opelka | Aquí se jugará el partido

