Punto final: David Ferrer se retiró del tenis tras caer en el Masters 1000 de Madrid

La carrera de David Ferrer llegó a su fin el miércoles con una derrota de 6-4, 6-1 ante Alexander Zverev en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid.

El español de 37 años había anunciado que este sería su último torneo dado que no sentía tener la condición suficiente para seguir compitiendo al máximo nivel en la gira.



"Es una realidad que físicamente no puedo jugar más de dos partidos al nivel que me gustaría y por eso es una de las razones de que se acaba mi etapa como tenista", afirmó Ferrer en conferencia de prensa tras el encuentro.



"He tenido mucha suerte de poder elegir el momento, el sitio y compartirlo con todos vosotros y toda la gente que más quiero", agregó. Ferrer terminó una carrera de 20 años con 27 títulos en sencillos, la quinta mayor cantidad entre los tenistas en activo, detrás de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray.



Visiblemente emocionado, Ferrer tuvo problemas en el servicio mientras enfrentaba una situación de match point, al grado que tuvo que retroceder en un par de ocasiones y pedir una toalla para limpiar su rostro. Tras la derrota, recibió una ovación de pie de un público. Luego regresó a dejar en el piso y cerca de la red la banda que llevaba en la cabeza.



"Jamás me hubiera imaginado tener una despedida así, me había preparado para despedirme en Madrid pero no de esta manera, al nivel que he podido competir en mi último año, es algo que llevaré siempre en mi mente", destacó Ferrer, quien sumó 733 victorias en 1111 partidos, la cuarta mejor cifra entre tenistas activos.



FUENTE: AP

