Roger Federer , además de ser uno de los mejores tenistas de la historia, es una de las personalidades que más ayuda a distintas organizaciones sociales. Ahora, una de sus acciones se ha convertido en viral en Facebook.



Y es que la fundación de Roger Federer armó un partido benéfico, en donde participaron Bill Gates , Jack Sock y Savannah Guthrie, presentadora de televisión. El número uno del mundo hizo equipo con el empresario de Microsoft.



Roger Federer y Bill Gates derrotaron a la dupla rival por 6-3. Pero lo que más llamó la atención fue una jugada que protagonizó el helvético con Jack Sock, la cual se convirtió rápidamente en viral en Facebook.



Cuando se disputaba un punto, Roger Federer no tuvo mejor idea que pasar el balón de rodillas. El suizo brindó un espectáculo, haciendo voleas. Al final, Jack Sock no pudo pasar la pelota, pero lejos de amargarse, sonrió, pues se estaban divirtiendo.



"Estos son definitivamente momentos especiales en mi vida y mi carrera. Mi sueño de niño era ser un día el número 1, pero no a los 36 años, Probablemente a los 25 años, si todo salía bien", dijo Roger Federer al término del encuentro.



Cabe señalar que la fundación de Roger Federer programó este The Match for Africa 5 en San José, California. El partido de exhibición recaudó 2,5 millones de dólares. Sin duda, la jugada del número uno fue lo más viral de Facebook.