El suizo Roger Federer , quien hace solo unas semanas volvió a convertirse en el número uno del mundo, debutará este sábado (2:00 pm, hora peruana, vía ESPN) en Indian Wells , primer Masters 1000 de la temporada, cuando enfrente al argentino Federico Delbonis.

Sin su máximo rival, el español Rafael Nadal, de baja por lesión, Roger Federer tendrá en el serbio Novak Djokovic, el croata Marin Cilic y el argentino Juan Martín del Potro, ganador en Acapulco, como sus máximos rivales en Indian Wells.



"Uno siempre tiene cosas por demostrar. Por mucho que quisiera decirte 'no importa cómo juegue aquí', no he venido a Indian Wells a perder en primera ronda", aseguró en la previa Roger Federer, ganador de 20 torneos de Grand Slam.

"Aunque parezca que tenemos poca presión, siempre la hay entre los mejores jugadores. Siempre eres el centro de atención y las expectativas están ahí", agregó Roger Federer, quien llegará motivado a Indian Wells tras campeonar en el Australian Open y el Abierto de Rotterdam.

Para acceder a la segunda ronda de Indian Wells donde chocará ante Roger Federer, Federico Delbonis se enfrentó primero al local Ryan Harrison, a quien terminó venciendo por 6-2, 4-6, 7-5.