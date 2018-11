Francia vs. Croacia EN VIVO ONLINE EN DIRECTO sigue la final de la Copa Davis 2018 desde las 8:00 a.m (hora peruana) y por transmisión de Movistar Deportes desde el estadio Pierre-Mauroy. Los balcánicos van liderando la serie por 2-0, una victoria más les daría la 'Ensaladera de Plata'.

El duelo del sábado será de dobles en el estadio Pierre Mauroy en Lille. El cuadro francés saldría con Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut. Por su parte, Croacia mandaría al campo a Mate Pavic y Ivan Dodig.

En el primer día, el joven Borna Coric venció a Jeremy Chardy por 3-0 con parciales de (2-6/5-7/4-6). Luego, Marin Cilic repitió el marcador frente a Jo-Wilfried Tsonga, pero con distinto resultado en los sets (3-6/5-7/4-6).

Cabe señalar que Croacia necesita una victoria este sábado para ganar la Copa Davis por primera vez desde 2005. Además, el equipo de Zeljko Krajan podría arrebatar el título al vigente campeón: Francia, que todavía sueña con el bicampeonato.

LA PREVIA:



El duelo entre Francia vs. Croacia iniciará con los dos primeros partidos de singles. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, entrevistas y resultados de cada juego que definirá al nuevo campeón de la Copa Davis 2018.



Croacia ha quedado a un paso de conseguir el segunda título de Copa Davis en su historia. El equipo capitaneado por Zeljko Krajan arrasó en la primera jornada de la gran final que se desarrolla en la ciudad de Lille.

En el primer turno, el joven Borna Coric venció a Jeremy Chardy por 3-0 con parciales de (2-6/5-7/4-6). Luego, Marin Cilic repitió el marcador frente a Jo-Wilfried Tsonga, pero con distinto resultado en los sets (3-6/5-7/4-6).

El título croata quedará en manos de la pareja conformada por Mate Pavic y Ivan Dodig. En la edición 2018 de la Copa Davis, los dos tenistas jugaron por primera vez juntos en las semifinales frente a Estados Unidos.

El duelo disputado el 15 de setiembre terminó a favor de los americanos por 3-2. Mike Bryan y Ryan Harrison derrotaron a sus rivales 5-7/6-7/6-1/7-6/6-7 en la ciudad Split. En aquella ocasión, los croatas tuvieron la chance de anotar el tercer punto para su equipo.

El dúo francés formado por Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut disputará su tercer partido en la Copa Davis 2018. Solo en las semifinales Mahut hizo equipo con Julien Benneteau, quien no ha sido considerado para la final.

El duelo Herbert-Mahut ha sido el punto más fuerte de Francia en octavos y cuartos de final. En primera instancia vencieron a los holandeses Robin Haase - Jean-Julien Rojer por 3-1. Luego hicieron lo propio frente a los italianos Simone Bolelli - Fabio Fognini en tres sets corridos.

Croacia necesita una victoria este sábado para ganar la Copa Davis por primera vez desde 2005. Además, el equipo de Zeljko Krajan podría arrebatar el título al vigente campeón: Francia, que todavía sueña con el bicampeonato.

Final de Copa Davis 2018: ¿a qué hora juegan Francia vs. Croacia?



México - 7:00 a.m.

Perú - 8:00 a.m.

Ecuador - 8:00 a.m.

Colombia - 8:00 a.m.

Bolivia - 9:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

España - 2:00 p.m.

Francia - 2:00 p.m.

Final de Copa Davis 2018: ¿cuándo juegan Francia vs. Croacia?



Viernes 23 de noviembre (Individuales)



Jeremy Chardy 0-3 Borna Coric (2-6/5-7/4-6)

Jo-Wilfried Tsonga 0-3 Marin Cilic (3-6/5-7/4-6)



Sábádo 24 de noviembre (Dobles)



Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut vs. Mate Pavic/Ivan Dodig



Domingo 25 de noviembre (Individuales)



Jeremy Chardy vs. Marin Cilic

Jo-Wilfried Tsonga vs. Borna Coric

Final de Copa Davis 2018: ¿quiénes forman el equipo de Francia?



Lucas Pouille

Jeremy Chardy

Jo-Wilfried Tsonga

Nicolas Mahut

Pierre-Hugues Herbert

Yannick Noah (Capitán)

Final de Copa Davis 2018: ¿quiénes forman el equipo de Croacia?



Marin Cilic

Borna Coric

Franko Skugor

Mate Pavic

Ivan Dodig

Zeljko Krajan (Capitán)



Final de Copa Davis 2018: enfrentamientos entre Francia y Croacia en el torneo



Francia 4-1 Croacia - Primera ronda del Grupo Mundial (06-08 de febrero 2004).



Croacia 3-2 Francia - Semifinales del Grupo Mundial (16-18 de setiembre 2016).

Final de Copa Davis 2018: títulos y finales disputadas



1. Estados Unidos 32 victorias (61 finales)

2. Australia 28 (47)

3. Gran Bretaña 10 (20)

4. Francia 10 (18)

5. Suecia 7 (12)

6. España 5 (9)

7. República Checa 3* (5)

8. Alemania 3 (5)

9. Rusia 2 (5)

10. Croacia 1 (2)



* 1 título bajo la denominación de Checoslovaquia (1980)