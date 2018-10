Luego de retirarse en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái tras una dura caída, Juan Martín del Potro reveló que sufrió una fractura de rótula de la pierna. Una lesión que lo haría perderse el resto de la temporada.

Las pruebas médicas revelaron que el actual número cuatro del mundo, sufrió una dura fractura. "Es un momento muy difícil", dijo Del Potro, obligado a usar una férula en su pierna derecha.



"Me siento muy triste. Es un golpe duro que me deja sin fuerza. Es muy difícil para mí pensar en la recuperación de nuevo, no esperaba que esto sucediera", escribió 'Delpo' en un comunicado.

Como se recuerda, Del Potro estaba regresando a su nivel luego de jugar el US Open y Abierto de China. Sin embargo, durante su juego ante Borna Coric se retiró tras perder el primer set en el Masters 1000 de Shanghái.

En los próximos días se evaluarán los plazos de retorno de Juan Martín del Potro. Pero todo hace indicar que se perdería el resto de la temporada, la cual ha sido hasta el momento una de las mejores en su carrera.