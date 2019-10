Juan Pablo Varillas vs. Thiago Monteiro: juegan esta tarde por las semifinales del Challenger de Lima 2019

Juan Pablo Varillas vs. Thiago Monteiro EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO: sigue el choque por la semifinal del Challenger de Lima, en el Club Tenis Terrazas de Miraflores este sábado no antes de la 1:20 p.m. (hora peruana). Te traemos la mejor información de este enfrentamiento y el el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, puntos, aces, entrevistas y resultados de este juego que pinta como interesante.

El peruano Juan Pablo Varillas tiene la ventaja de conocer el terreno en el que creció como tenista profesional, pero no lega como favorito pues Thiago Monteiro es el tercer cabeza de serie de este certamen en el que se han presentado tenistas que van desde el puesto 73 en el ranking de la ATP hasta el 198.

Juan Pablo Varillas vs. Thiago Monteiro: horas y canales en el mundo



Perú - No antes de la 1:20 p.m. |

México - No antes de la 1:20 p.m. |

Ecuador - No antes de la 1:20 p.m. |

Colombia - No antes de la 1:20 p.m. |

Bolivia - No antes de la 2:20 p.m. |

Paraguay - No antes de la 2:20 p.m. |

Venezuela - No antes de la 2:20 p.m. |

Argentina - No antes de la 3:20 p.m. |

Brasil - No antes de la 3:20 p.m. |

Chile - No antes de la 3:20 p.m. |

Uruguay - No antes de la 3:20 p.m. |

España - No antes de la 8:20 p.m. |

¿Dónde se juega el Juan Pablo Varillas vs. Thiago Monteiro?



La semifinal del Lima Challenger ATP se jugará en el Club Tenis Terrazas de Miraflores, uno de los escenarios principales donde se practica este deporte en el Perú y que cuenta con una cancha de tenis de tierra batida donde se han desarrollado varios eventos internacionales como Copa Davis.

Juan Pablo Varillas vs. Thiago Monteiro: ¿Cómo llegan cada uno?



Este año, Juan Pablo Varillas ha tenido un ascenso importante pasando de jugar toreos ITF hasta meterse a zona Challenger y ubicarse en el puesto 166 del ranking de la ATP. Además, viene de ganar de forma consecutiva los abiertos de Campinas (Brasil) y Santo Domingo. Cabe resaltar que el peruano no pierde hace 12 juegos en el circuito.

Así llega Juan Pablo Varillas



Santo Domingo | Final | Federico Coria (148) | 6-3 2-6 6-2

Santo Domingo | Semifinal | Thiago Monteiro (106) | 6-4 6-2

Santo Domingo | Cuartos de Final | Facundo Bagnis (156) | 6-3 6-3

Santo Domingo | Ronda de 16 | Federico Delbonis (76) | 3-6 6-3 6-4

Santo Domingo | Ronda de 32 | Daniel Elahi Galan (207) | 6-2 6-3

Así llega Thiago Monteiro



Santo Domingo | Semifinal | Juan Pablo Varillas (238) | 4-6 2-6

Santo Domingo | Cuartos de Final | Alejandro Tabilo (224) | 6-3 6-2

Santo Domingo | Ronda de 16 | Oscar Jose Gutierrez (390) | 6-3 7-5

Santo Domingo | Ronda de 32 | Victor Estrella Burgos (859) | 6-2 6-2

Campinas | Ronda de 32 | Maxime Hamou (385) | 5-7 6-4 1-6

Historial del Juan Pablo Varillas vs. Thiago Monteiro



En su carrera como tenistas profesionales, Juan Pablo Varillas y Thiago Monteiro se han enfrentado en dos ocasiones, ambas este año, y el marcador está igualado a un triunfo por lado. La primera victoria fue para el brasileño (6-4, 6-3) en el Abierto de santiago, en Chile y la victoria del peruano fue hace poco, en las semifinales del Abierto de Santo Domingo cuando superó a su rival de este sábado por 6-4 y 6-2 para llegar a la final del torneo que posteriormente ganó.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Juan Pablo Varillas vs. Thiago Monteiro?



General - S/. 25 (Agotado)

VIP (Sur) - S/. 50 (Agotado)

