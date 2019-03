No respeta a nadie: Kyrgios se va contra Rafael Nadal e insultó a un árbitro del Masters de Miami [VIDEO]

En el Abierto de Acapulco, celebrado en febrero, el tenista Nick Kyrgios venció a Rafael Nadal. Sin embargo, durante el partido, el australiano provocó al público en muchas ocasiones, una de ellas al final del encuentro, al celebrar de forma excesiva y burlona. También hizo un saque que puede considerarse como una falta del respeto a su oponente.

Tras su derrota, Nadal comentó: "No creo que sea un mal chico, para nada. Creo que es un buen chico, pero (en sus acciones durante los encuentros) le falta el respeto al público, a su rival y a sí mismo. Eso debe mejorar. Hoy ha ganado y le deseo lo mejor".



Las respuestas de Kyrgios acaban de llegar. "No sé cuánto respeto los demás tenistas les muestran (a Federer, Djokovic y Nadal), pero no voy a respetar a alguien sólo porque puede golpear una pelota por encima de la red. Eso no es suficiente para que yo los respete".

Y agregó: ¿Por qué debemos darles ventaja? Siempre juegan en las mejores escenarios y en las mejores condiciones, tienen ese tipo de beneficios. Yo no les voy a conceder nada. Es cierto, ellos inspiran a millones de aficionados, pero cuando estoy en la cancha con alguno de ellos, estamos compitiendo y no estoy tratando de ser su amigo".

El tenista de Canberra da estas declaraciones después de su mal comportamiento en el Masters 1000 de Miami. El australiano perdió su partido de dobles y atacó al juez de silla. "¿Pero qué pasa contigo? ¡Eres una desgracia, una maldita desgracia!", se escucha gritar a Kyrgios en un video publicado en Twitter. Luego, agarró su raqueta y la rompió con furia al estrellarla contra el piso.

Su cólera no le había pasado pues es una declaraciones al diario británico Metro, el tenista dijo: "No solo tengo que salir, jugar y dar mi 100 por ciento, también tengo que lidiar con idiotas como él (el árbitro). ¿Acaso, lo van a sancionar por sus errores? Es una basura de persona".



Kyrgios atacó al juez de silla en el Masters 1000 de Miami. (Twitter Ken C)

