Matteo Berrettini: "Mi sueño siempre ha sido jugar contra Roger Federer en Wimbledon"

El italiano Matteo Berrettini ha sido una sorpresa este año en el circuito profesional de tenis. No solo ha ganado dos ATP 250 (Budapest y Stuttgart). También se enfrentó a Roger Federer en octavos de final de Wimbledon y contra Rafael Nadal en las semifinales del US Open.

Recientemente, el de Roma habló sobre estos duelos con el medio Tennis Circus de su país. "Jugar contra Nadal es siempre difícil y más aún cuando es al mejor de cinco sets. A pesar de todo, acabé el partido muy satisfecho por el nivel que mostré durante todo el torneo", señaló el número 13 del mundo en declaraciones difundidas por Punto de Break..

También departió sobre Roger Federer y comparó el juego del suizo con el del español. "Federer ha sido mi ídolo desde mi niñez. Mi sueño siempre ha sido jugar contra él en Wimbledon, el segundo torneo que más me gusta tras el de Roma. Lo bueno de Roger es que es talentoso en todo y no sabes por dónde va a atacar, mientras tanto Nadal es pura energía. Él juega a una intensidad que no permite que te relajes", indicó.

Por último, narró su primer entrenamiento con su ídolo Roger Federer. Su entrenador Vincenzo Santopadre lo llamó y le dijo si quería jugar contra el suizo. Matteo no creyó en un principio, pensando que Vincenzo le estaba haciendo una broma. Pero cuando se dio cuenta que era verdad y empezó a practicar, "apenas podía jugar -cuenta-. Me temblaba todo el brazo al tener en frente a mi ídolo. Es un placer compartir circuito con él".

