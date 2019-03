Otra baja más: Juan Martín del Potro no jugará el Miami Open 2019 por lesión

En el Masters 1000 de Shanghái 2018,Juan Martín del Potro sufrió una fuerte caída que lastimó seriamente su rodilla derecha. Enfrentaba en aquella oportunidad al croata Borna Coric, pero no pudo continuar y tuvo que retirarse. Desde entonces se ha mantenido alejado de las canchas de tenis.



Reapareció a fines de febrero de este año en el Delray Beach Open. Sin embargo, al no estar al cien por ciento, no pudo mostrar su mejor tenis. Solo llegó hasta los cuartos de final. Y para el primer Masters 1000 de la temporada, el Indian Wells 2019, el argentino prefirió no participar.

El próximo torneo del año es el Miami Open 2019 y Del Potro, número cinco del mundo, acaba de dar una noticia que no gustará a los amantes del tenis. "Lamentablemente no podré jugar el Miami Open por mi lesión en la rodilla. Espero verlos en la edición del próximo año", publicó en su cuenta de Twitter.

De esta manera, engrosa la lista de los grandes tenistas que no estarán en el torneo de Miami y que está integrada por el español Rafael Nadal, el alemán Philipp Kohlschreiber y el escocés Andy Murray.



►¡Por su título 101! Roger Federer ante Dominic Thiem en la final del Masters 1000 de Indian Wells



► ¡Tres fueron doradas! Selección peruana de bádminton ganó nueve medallas en torneo internacional de Cuba



►Lo tiene en la mira: Finn Bálor reveló contra quién le gustaría enfrentarse en WrestleMania 35



► ¡Perú mete miedo en Rosario! María Alejandra de Osma consiguió su segunda medalla de oro en esquí acuático