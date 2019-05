Rafael Nadal vs. Yannick Hanfmann: sigue el partido por el Roland Garros 2019

Rafael Nadal vs. Yannick Hanfmann: sigue el partido por la primera ronda de Roland Garros 2019 en el Court Philippe Chatrier desde las 5:30 a.m. (hora peruana) y con transmisión de ESPN. El tenista español parte como favorito.

El duelo entre Nadal y Hanfmann marcará el estreno del español en el torneo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá al clasificado a la siguiente ronda del Roland Garros 2019.

Rafael Nadal debutará este lunes 27 de mayo en el abierto francés. El español llegará revitalizado después de conseguir una victoria importante frente a Novak Djokivic, número uno del mundo, en la final de Roma.



“En Roma di un salto adelante y parece que lo he consolidado. Estoy jugando bien, entrenando bien, estoy contento, disfrutando del día a día, algo que no me pasaba después de Indian Wells, que me costaba disfrutar”, manifestó el manacorí en la previa.

El debut del número dos del ránking ATP será frente a Yannick Hanfmann. El tenista alemán no está ubicado dentro del top 100 del planeta y tendrá una de las citas más complejas de su carrera.

El teutón de 27 años tiene un problema auditivo desde la infancia, pero ello no será impedimento para dar pelea a Nadal. “Puede tener sus ventajas en la pista. Una pista central llena de espectadores no me afecta”, declaró a Bild.

“Tengo un aparato auditivo, pero no funciona realmente. A veces mi problema molesta porque no todo el mundo lo sabe. Alguien puede llamarme por mi nombre y si no reacciono pueden preguntarse qué pasa conmigo”, contó Hanfmann al medio de su país.

Será la primera vez que Nadal y Hanfmann se encuentren en una cancha. Cabe recordar que ‘Rafa’ tiene experiencias negativas contra jugadores fuera del top 100: derrotas frente al belga Steve Darcis (2013) y el alemán Dustin Brown (2015) en Wimbledon.

Nadal vs. Hanfmann: horarios del partido

Perú 5:30 a.m.

Ecuador 5:30 a.m.

Colombia 5:30 a.m.

México 5:30 a.m.

Bolivia 6:30 a.m.

Paraguay 6:30 a.m.

Chile 6:30 a.m.

Venezuela 6:30 a.m.

Argentina 7:30 a.m.

Uruguay 7:30 a.m.

Brasil 7:30 a.m.

España 12:30 p.m.



FUENTE: EFE

► Pelea inédita: Jon Moxley (Dean Ambrose) enfrentará a Pentagon Jr. en un evento independiente



► ¡Tenemos campeón! Ricardo Astuvilca levantó el título mundial gold de peso mosca de la AMB



► ¿Guerra declarada? Cody Rhodes destruyó un trono muy parecido al de Triple H y así le envió un mensaje a WWE [VIDEO]



► Un lunático anda suelto: Jon Moxley apareció en Double or Nothing y atacó a Chris Jericho y a Kenny Omega [VIDEO]