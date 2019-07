Nadal vs. Kyrgios EN VIVO: se enfrentan por la segunda ronda de Wimbledon

Rafael Nadal vs. Nick Kyrgios EN VIVO | ONLINE TV | HOY | AQUÍ | VER EN DIRECTO vía ESPN: sigue el partido por la segunda ronda de Wimbledon 2019 en la Cancha central.

Rafael Nadal tendrá una prueba complicada apenas en la segunda ronda de Wimbledon 2019. El español se enfrentará este jueves 4 de julio a Nick Kyrgios, jugador australiano talentoso, pero polémico frente a los micrófonos.

El tenista manacorí debutó en la competencia contra Yuichi Sugita. El número dos del mundo no tuvo problemas para derrotar al japonés de 30 años en tres sets corridos con parciales de 6-3, 6-1 y 6-3.

De su lado, Nick Kyrgios trabajó arduamente para sacar adelante el encuentro ante su compatriota Jordan Thompson. El compromiso se extendió por más de tres horas y acabó 3-2 a favor del clasificado 43 en el ATP.

“Él disfruta y sale a jugar y a demostrar su potencial, por eso es previsible que va a salir y jugar bien, porque le gusta, y a mí también. Hay que pelear desde el comienzo”, aseguró Nadal sobre el nivel que muestra su oponente antes tenistas ‘top’.

‘Rafa’ prefirió entrar en polémicas y no se refirió al último episodio vivido contra Kyrgios. En el Torneo de Acapulco, en febrero de este año, el australiano celebró el triunfo de una forma que habría enojado al español.

Nadal y Kyrgios se han enfrentado siete veces en diversos torneos del circuito ATP. El manacorí tiene tres victorias contra las cuatro de su oponente. Sin duda, el juego de Wimbledon 2014 es el más memorable entre ambos. El oceánico se quedó con el juego por 3-1.

