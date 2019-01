Naomi Osaka vs. Petra Kvitova: se enfrentan en la final del Australian Open 2019

Naomi Osaka vs. Petra Kvitova ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) jugarán este sábado la final femenina del Australian Open 2019 desde las 3:30 a.m. (hora peruana) y 7:30 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de ESPN desde el Rod Laver Arena de Melbourne.

El trofeo del Australian Open, el primer Grand Slam del año, y la corona de la número 1 mundial. La jugadora que gane la final femenina en Melbourne, la japonesa Naomi Osaka o la checa Petra Kvitova, conseguirá un premio doble.

Naomi Osaka vs. Petra Kvitova: horarios del partido



Ecuador - 3:30 a.m.

Perú - 3:30 a.m.

Colombia - 3:30 a.m.

México - 2:30 a.m.

Bolivia - 4:30 a.m.

Chile - 5:30 a.m.

Argentina - 5:30 a.m.

Uruguay - 5:30 a.m..

Paraguay - 5:30 a.m.

España - 9:30 a.m.

Ni la jugadora nipona ni la zurda checa han estado nunca en el primer puesto del ránking WTA. Naomi Osaka, actual número 4 del mundo, está en su mejor posición y Petra Kvitova, sexta, llegó a alcanzar el segundo puesto hace siete años, en octubre de 2011.

En lo que sí tienen experiencia ambas es en triunfar en torneos del Grand Slam. Osaka lo hizo en septiembre en el Abierto de Estados Unidos, con apenas veinte años. En 2011 y 2014, en ambas ocasiones en Wimbledon, Kvitova fue la campeona.

"Ya he jugado finales del Grand Slam, pero ésta es un poco diferente, un poco especial, probablemente porque llega después de todo lo que ha vivido", estima la jugadora checa.

La tenista checa selló un camino hacia la final perfecta en cuanto a calidad tenística y resultados, después de superar todas sus rondas sin conceder un parcial a excepción de las semifinales, e impedir que sus rivales lograran más de cuatro juegos en alguna de las dos mangas.



Tras su aplastante comienzo de temporada, al que hay que sumarle su título cosechado en Sídney en la segunda semana de enero, Kvitova confirma su total resurgimiento, después de tocar fondo a finales de 2016 cuando fue asaltada y apuñalada en su domicilio particular.

La joven japonesa de 21 años no firmó un recorrido tan rotundo hasta la final como el cosechado por su rival de este sábado, pero tuvo que sobreponerse a figuras como la ucraniana Elina Svitolina(6), vigente campeona de las WTA Finals en Singapur, o la checa y exnúmero uno Karolina Pliskova (7), que eliminó a la estadounidense Serena Williams (16).

Con información de EFE y AFP