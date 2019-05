Nick Kyrgios sobre Roland Garros: "Es una mierda comparado con Wimbledon" [VIDEO]

Nick Kyrgios no se cansa de protagonizar polémicas. La semana pasada fue expulsado del Masters 1000 de Roma por haber arrojado una silla al medio de la cancha cuando estaba jugando contra Casper Ruud. Y ahora acaba de insultar al segundo Grand Slam del año: al Roland Garros.

El tenista australiano, en lugar de estar entrenando sobre tierra batida ya que estamos a puertas del más grande torneo sobre esa superficie, ha decidido viajar a Londres. Y en su cuenta de Instagram ha colgado una foto en donde se le ve recostado sobre una pista de césped del All England Club, lugar donde se disputa el Campeonato de Wimbledon.

Por si fuera poco, desde una pista del recinto inglés, Kyrgios mandó un mensaje a sus fanáticos a través de un video en vivo. "Roland Garros es una mierda comparado con esto", fue una de las frases que se le escuchó decir.

El de Camberra ya ha manifestado que no le gusta jugar sobre tierra batida, principalmente porque se ensucian sus medias. Incluso, llegó a decir que en esta superficie no se debería jugar. De todas maneras, ¿su disgusto por la arcilla justifica que insulte a uno de los cuatro grandes del año? Hasta el momento, las autoridades del Grand Slam de Francia aún no se han pronunciado.

Nick Kyrgios insultó al Roland Garros. (Instagram)

