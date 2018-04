El equipo peruano de Copa Davis tendrá este fin de semana un durísimo reto por semifinales del Grupo 2 de la Zona Americana, cuando visite a su similar de México en la altura de Metepec, a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar.

Según el sorteo realizado este viernes en las instalaciones del Jardín Botánico Cosmovitral de Toluca, el encargado de abrir la serie (12:00 pm) para Perú será Juan Pablo Varillas, quien tendrá que medirse ante el local Gerardo López.

Mientras que el segundo duelo de singles de esta serie de Copa Davis será protagonizado por Nicolás Álvarez, quien chocará ante Luis Patiño en un duro encuentro.

Si bien ambos equipos tienen definidos a sus equipos, tanto 'Tupi' Venero como el capitán de México podrán efectuar cambios en sus alineaciones hasta una hora antes de arrancar el encuentro. Y los partidos se jugarán al mejor de tres sets.

Sábado 7 abril (12:00 pm)



Gerardo López (MEX) vs Juan Pablo Varillas (PER)

Luis Patiño (MEX) vs Nicolás Álvarez (PER)



Domingo 8 abril (11:00 am)



Santiago González/Miguel Reyes (MEX) vs. Duilio Beretta/Jorge Brian PANTA (PER)



Luis Patiño (MEX) vs Juan Pablo Varillas (PER)

Gerardo López (MEX) vs Nicolás Álvarez (PER)