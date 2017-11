El argentino Juan Martín del Potro no pudo conseguir este viernes su boleto directo al Masters de Londres, tras perder por 4-6, 7-6 y 4-6 ante el norteamericano John Isner, en un duelo disputado por cuartos de final del Masters 1000 de París.



Este resultado colocó a Juan Martín del Potro como número 9 del ránking mundial, con la posibilidad de ser el primer suplente para el Masters de Londres. Y muchos pensaron que podía ser el reemplazante de Rafael Nadal (1 ATP), quien se retiró del torneo parisino por una molestia en la rodilla derecha.

Sin embargo, el mismo Del Potro ha negado esta posibilidad. "No solo me duele la muñeca, sino la espalda y las piernas. Es un dolor lindo esta vez, es de competencia, de partidos ganados. Necesito descansar. Ahora me voy derecho a Tandil", dijo 'Delpo' tras su derrota ante Isner.

"Mi descanso va a ser positivo. La verdad que hace dos meses era otra situación la mía, y acabar el décimo o undécimo del mundo, la verdad que era algo que nunca imaginé después de mi vuelta al tenis", agregó Del Potro.



En los próximos días se confirmará si Rafael Nadal, quien ya aseguró el primer puesto del ránking mundial hasta el próximo año, podrá llegar en óptimas condiciones para el Masters de Londres.