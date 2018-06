Del Potro vs. Cilic EN VIVO por cuartos de final de Roland Garros . El tenista argentino buscará meterse este miércoles (9:00 am, hora peruana, vía ESNP) a semifinales del segundo Grand Slam del año, cuando enfrente al croata Marin Cilic en un duelo de pronóstico reservado.

Sobre el papel, quien tiene más opciones de llevarse el triunfo es Del Potro , que ya jugó unas semifinales en 2009, antes del calvario de lesiones del que, poco a poco, parece haber salido.

Del Potro ha completado un recorrido brillante en Roland Garros tras haber perdido el set de debut, y su juego ha ganado enteros, hasta que en octavos de final derrotó con aparente facilidad al estadounidense John Isner.

Para regresar a semifinales, Del Potro tendrá que vencer al croata Marin Cilic, un rival a quien tiene tomada la medida, porque no pierde contra él desde 2011 y al que ha ganado diez de los doce duelos. "Nos conocemos mucho. Él sabe cómo hacer para ganarme y viceversa. Veremos qué pasa. Será un interesante partido y bonito de ver", señaló el argentino.



Son dos tenistas con muchos puntos en común. Los dos tienen 29 años y ambos cuentan con una victoria en el US Open cuando ganar un Grand Slam era casi imposible, si no el apellido no era el de Nadal, Federer o Djokovic. Además, ambos se emplearon a fondo en la penúltima eliminatoria de Copa Davis, que acabó con triunfo del argentino, aunque el marcador fue muy ajustado y se cerró en cinco sets.