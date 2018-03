El argentino Juan Martín del Potro buscará este viernes (1:00 pm, hora peruana, vía ESPN) su boleto a las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells , cuando enfrente al alemán Philipp Kohlschreiber por cuartos de final del torneo.

Para meterse entre los ocho mejores de Indian Wells, Juan Martín del Potro venció en octavos de final a su compatriota Leonardo Mayer. Aunque empezó perdiendo, la 'Torre de Tandil' logró una gran remontada y se impuso por 3-6, 7-6(2) y 6-3.

"No sé cómo remonté, pero lo hice. Me quedé sorprendido con el nivel de juego de Mayer. Merecía jugar así. Creo que yo fui muy inteligente en la muerte súbita. Después de eso logré reaccionar, retomar el control de los puntos y jugar mucho mejor", dijo Del Potro luego de su triunfo en Indian Wells.

"Me encuentro algo cansado y con molestias en la espalda. Se me hace más difícil jugar por los partidos seguidos que llevo jugados, pero no me puedo quejar. Trato de manejarlo lo mejor posible", dijo Del Potro en la previa de su encuentro ante Kohlschreiber por cuartos de final de Indian Wells.

Philipp Kohlschreiber, por su parte, viene de vencer por 6-4 y 7-6 (1) al francés Pierre-Hugues Herbert por octavos de final de Indian Wells.