El español Rafael Nadal , quien tuvo que abandonar este viernes la semifinal del US Open 2018 que disputaba ante Juan Martín del Potro por una lesión en la rodilla derecha, reconoció frustrado que "odia" marcharse de esta manera "no por perder" sino por "no poder luchar por ganar".

"La mayor gravedad es perderme la oportunidad de estar en la final del US Open, de una manera que odio, que es retirándome", dijo el vigente campeón en conferencia de prensa, visiblemente molesto luego de perder 6-7 (3/7), 2-6 y abandonar ante Del Potro.

"Es difícil para mí. No se trata de perder, se trata de no poder luchar por ganar. Estos momentos son difíciles, pero voy a seguir trabajando, a seguir disfrutando en la pista", agregó. Ahora, el argentino se medirá en la final al ganador del duelo entre el serbio Novak Djokovic y el japonés Kei Nishikori.

"No puedo decir que estoy feliz (por Del Potro). Pero es un jugador que ha pasado por muchos problemas a lo largo de su carrera, como yo. Sé lo difícil que son estas cosas. Así que me alegro por él, porque esté de vuelta a su mejor nivel y le deseo lo mejor. Sería increíble que ganara otro Grand Slam", señaló.

Además, defendió que a pesar de tener que lidiar toda su carrera con una tendinitis en su rodilla derecha, además de otros problemas físicos, sigue compitiendo y ganando títulos.



"Todo el mundo decía que por mi forma de jugar no tendría una carrera larga, pero aquí sigo, ganando y compitiendo por el primer puesto del ranking", sentenció Nadal.

Fuente: AFP