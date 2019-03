Su rodilla lo traicionó: ¿qué dijo Rafael Nadal tras no jugar ante Federer por lesión en Indian Wells?

Todos los fanáticos estaban listos para ver el duelo número 39 entre Rafael Nadal y Roger Federer en el Masters 1000 de Indian Wells. La semifinal del torneo iba a ser el lugar para el encuentro; sin embargo, el español se retiró a poco de jugar por lesión.

Una molestia en la rodilla derecha de Nadal frenó el primer partido contra Federer desde 2017. "Ayer, sentí un dolor fuerte y sabía que las cosas no estaban yendo muy bien. No quería confirmar nada porque quería esperar hasta el final y hacer todo lo posible para ser competitivo hoy pero no ha sido así", dijo el español.



"Hoy he entrenado un rato por la mañana y sentí que mi rodilla no estaba bien y no me veía capacitado para disputar unas semifinales de un torneo de Masters 1000", confesó Rafael Nadal.

Cabe señalar que Nadal confirmó que no participará del Masters 1000 de Miami para recuperarse del todo y entrenar en polvo de ladrillo. "Lo que haré será volver a casa, descansar un poco e intentar hacer un transición suave a la arcilla. Intentaré estar listo para Montecarlo", recalcó.

