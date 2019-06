Rafel Nadal vs. Kei Nishikori: sigue el partido por los cuartos de final del Roland Garros 2019

Rafael Nadal vs. Kei Nishikori: sigue el partido por cuartos de final de Roland Garros 2019 en el Court Philippe Chatrier desde las 8:30 a.m. (hora peruana) y con transmisión de ESPN.

El duelo entre Nadal y Nishikori será uno de los más atractivos del Abierto de Francia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá al clasificado a la siguiente ronda de Roland Garros 2019.

Rafael Nadal quiere conquistar el duodécimo título de Roland Garros en su carrera profesional. Sin embargo, el español tendrá que superar al japonés Kei Nishikori en el partido programado para el martes de 4 junio.

El manacorí llegó a esta instancia de Roland Garros 2019 después de vencer sin problemas al argentino Juan Ignacio Londero - clasificado 78 en el ránking ATP- en tres sets corridos y luego de un contundente 6-2, 6-3 y 6-3.

“Para mí es increíble volver otra vez a cuartos en el torneo más importante de mi carrera. Estoy contento”, aseguró ‘Rafa’ Nadal, quien solo ha cedido un set en el enfrentamiento ante David Goffin.

Por su lado, Kei Nishikori ha tenido dificultades para superar las últimas rondas en Roland Garros 2019. El japonés prolongó sus dos últimos partidos contra el serbio Laslo Djere y el francés Benoit Paire hasta cinco sets.

El nipón, después de sellar el pase a cuartos, admitió que tendrá un partido difícil contra Nadal. “No va a ser fácil. ‘Rafa’ es el mejor jugador en tierra, pero voy a intentar dar el máximo”, aseguró.

Rafael Nadal y Kei Nishikori se han medido en doce oportunidades en el circuito de tenis. El manacorí tiene diez victorias contra dos del asiático. En Roland Garros, ambos se vieron las caras en 2013 y el español venció 3-0.

Nadal vs. Nishikori: horarios del partido

Perú 8:30 a.m.

Ecuador 8:30 a.m.

Colombia 8:30 a.m.

México 8:30 a.m.

Bolivia 9:30 a.m.

Paraguay 9:30 a.m.

Chile 9:30 a.m.

Venezuela 9:30 a.m.

Argentina 10:30 a.m.

Uruguay 10:30 a.m.

Brasil 10:30 a.m.

España 3:30 p.m.



