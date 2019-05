Rafael nadal vs. Novak Djokovic juegan la final del Masters 1000 de Roma este domingo no antes de las 9:00 am. (hora peruana) desde el Foro Itálico y con transmisión de ESPN. El español ha vuelto a una final en polvo de ladrillo y espera alzar un nuevo trofeo en su carrera.

Novak Djokovic y Rafael Nadal disputarán el título del Abierto de Italia tras ganar el sábado sus partidos de semifinales, mientras que en la rama femenina, la británica Johanna Konta y la checa Karolina Pliskova lucharán por el trofeo.

Djokovic, número uno del mundo, superó al argentino Diego Schwartzman por 6-3, 6-7 (2-7) y 6-3, y enfrentará el domingo a Nadal, segundo preclasificado, por 54ª vez en su carrera.

El serbio ganó el Abierto de Madrid la semana pasada, por lo que tendrá la oportunidad de sumar títulos consecutivos en arcilla después de vencer en dos horas y 31 minutos a un luchador Schwartzman, que jugaba por primera vez una semifinal de Masters 1000.

Más temprano, Nadal avanzó a su final número 50 de Masters 1000 gracias a una victoria por 6-3 y 6-4 sobre Stefanos Tsitsipas en una hora y 43 minutos, vengando la derrota sufrida ante el griego en la misma instancia hace una semana en Madrid.

"Es una victoria importante para mí porque jugué un partido sólido contra (...) un jugador que está ganando muchos partidos en esta superficie", dijo Nadal tras su triunfo. "Ganar en sets seguidos contra él es un resultado muy positivo".

La victoria mantiene a Nadal en camino de lograr un noveno título en el Abierto de Italia, luego de perder en semifinales en sus últimas cuatro visitas a Roma.

En la final, el español tendrá al frente a un Djokovic que lo aventaja por 28-25 en el registro de sus duelos anteriores, pero el ibérico domina en arcilla con 16 victorias frente a las 7 del serbio.



Con información de Reuters

