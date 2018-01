Roger Federer no es el mejor tenista de la historia porque las mujeres llegaron antes que él

Fueron sus lágrimas de felicidad las que emocionaron a cualquiera que consuma deportes, no solo tenis. Roger Federer , con más de 36 años, volvía a levantar una copa de Grand Slam y muchos se apresuraron a señalarlo como el mejor tenista de la historia. Lamentablemente, no lo es. O por lo menos aún no.



Así como se pecó en Río 2016, cuando se señaló a Andy Murray como el único tenista en ganar dos medallas de oro olímpicas -Serena y Venus Williams han ganado cuatro cada una-, volvió a pasar dos años después, en el Australian Open. Sin quitarle crédito a 'Su Majestad', su hazaña no es tan histórica como muchos piensan.



El suizo tiene en su palmarés 20 títulos grandes. Es el mejor de la rama masculina, pero no de la historia. Hay tres mujeres (sí, mujeres) que consiguieron esa hazaña antes que él e, incluso, la sobrepasaron. Aquí, las campeonas que no se quiere reconocer.



Steffi Graf

Tiene 22 títulos de Grand Slam en su palmarés, siendo Wimbledon el más exitoso (7). En 1988 se convirtió en la primera y única mujer (y tenista, en general) en ganar el verdadero Golden Slam: consiguió los títulos del Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, Abierto de los Estados Unidos y el oro en los Juegos Olímpicos de Seúl.



Pero no acaba ahí. También es la única tenista hombre o mujer en haber ganado como mínimo cuatro veces cada uno de los torneos de Grand Slam y en todas las superficies. Todo esto en una carrera que terminó en 1999.

Steffi Graf (Foto: Getty)

Serena Williams

​El año pasado, en el Australian Open, consiguió su trofeo 23 de Grand Slam. Sin embargo, eso es solo en individuales, porque tiene 14 en doble femeninos (junto a su hermana Venus) y otros 2 en doble mixtos (con Max Mirnyi).



Asimismo, Serena tiene cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos, una Copa Federación y dos Copa Hopman. Además, es la única tenista en completar el Golden Slam tanto en individuales y dobles.



Serena Williams (Foto: Getty)

Margaret Court

Con 24 títulos de Grand Slam, la australiana sí es la tenista más exitosa en la historia. Ha ganado todos los torneos grandes en todas las modalidades, aunque es la única en lograrlo tanto antes de la era abierta como después de esta (1970).



Al igual que Serena, también ha demostrado que puede adaptarse a otras modalidades. En total, tiene 64 trofeos de Grand Slam pues se coronó tanto en doble mixto y femenino. Tan bien le fue que ha sido la número 1 del ranking WTA en individuales y en dobles.