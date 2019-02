Roger Federer: "Para mí, a los 37 años, el ranking ya no es realmente la prioridad"

Roger Federer ya no busca alcanzar el número uno del ranking mundial, y dijo que prefiere luchar con Novak Djokovic y Rafael Nadal por los títulos del Grand Slam antes que esforzarse para volver a la cima del escalafón.

El ganador de 20 títulos del Grand Slam se convirtió el año pasado en el número uno del mundo de más edad tras ganar el Abierto de Australia con 36 años.

"Para mí, a los 37 años, el ranking ya no es realmente la prioridad", dijo Federer el viernes en una rueda de prensa en Ginebra. "La idea es tener buena salud, saber que puedo ganar torneos, saber que puedo vencerlos (a Djokovic y Nadal)".



"Cuando uno siente que no tiene oportunidades, es un problema. Incluso si mi ubicación en el ranking cae aún más, no será un problema siempre y cuando diga que puedo ganar un torneo del Grand Slam como lo hice hace dos años cuando estaba en el puesto 17 (...) Prefiero estar en el puesto 17 que en el tercero y no ganar un Grand Slam o un torneo".



Federer planea jugar en Dubái este mes y los Masters de Indian Wells y Miami en marzo antes de decidir qué torneos disputará en el período previo al Abierto de Francia.

Fuente: Reuters