En menos de una semana, Roger Federer perdió su mejor arranque de temporada (17 victorias) en la final de Indian Wells y quedó eliminado del Masters 1000 de Miami en su debut. El suizo no pudo superar a Thanasi Kokkinakis, quien ganó 6-3, 3-6, 7-6.

Por si fuera poco, Roger Federer perderá el número uno de la ATP y en su lugar estará Rafael Nadal, quien está lesionado. Y es que el helvético necesitaba llegar por lo menos a cuartos de final para asegurar su trono, pero no pasó de la segunda ronda.

Pese a ello, Roger Federer no intentará retomar la cima de forma inmediata, ya que tomó una decisión con respecto a su calendario. "He decidido que no jugaré la temporada de tierra batida", dijo en rueda de prensa tras perder en segunda ronda en Miami ante el número 175 del mundo.

De esta manera, pasará por alto Roland Garros y otros torneos de polvo de ladrillo al igual que el año pasado. "Tomaré un descanso, y al volver a entrenar daré todo", agregó sobre su futuro próximo un Roger Federer abatido durante la conferencia de prensa.



Como se recuerda, Roger Federer recuperó el número uno de la ATP el pasado 19 de febrero, en el torneo de Rotterdam. Y llegó a superar su mejor arranque de temporada de 16 partidos invictos; sin embargo, llegó a su fin tras perder ante Juan Martín del Potro.

FUENTE (EFE)