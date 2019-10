La esperanza es lo último que se pierde: ¿por qué Roger Federer no vendría a Perú para jugar la Copa Davis en 2020?

Luego de cuatro años, Perú volverá a ser local en Copa Davis en 2020. Y lo hará ante Suiza, campeón del 2014, por los playoffs del Grupo Mundial I. Pero la expectativa no solo radica en eso, sino en la posibilidad de tener a Roger Federer en el país.

Los partidos por Copa Davis se disputarán entre el 6 y 7 de marzo del próximo año y aunque los fanáticos esperan que Federer venga, resulta complicado a estas alturas. Primero, porque no compite en este torneo desde 2015.



Además, desde que se creó el nuevo formato de Copa Davis -impulsado por la empresa Kosmo de Gerard Piqué- se mostró en contra. "No está en mis planes hacerlo. No hay necesidad de que juegue la Davis. Tampoco hay conversaciones en curso", aseguró Federer, hace un par de semanas.



La negativa de Federer por esta nueva Copa Davis parte de un hecho alejado del tenis, pues es meramente empresarial. La nueva Copa Davis tuvo fechas cercanas a la Laver Cup, torneo creado por el suizo que tiene un formato de Europa vs Resto del Mundo.

Al haber sido su competencia de forma empresarial, Federer no tendría como prioridad jugar la Copa Davis de Piqué.Pero claro, la esperanza es lo último que se pierde.

