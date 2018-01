El checo Tomas Berdych , finalista en Wimbledon 2010, cree en el fin de la era del dominio del llamado 'Big Four'. Formado por Roger Federer , Novak Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray, ha conseguido los primeros puestos del ranking mundial.



En la presentación del torneo de Catar, el primero del año en el que tomará parte, el vigente número 19 del ránking mundial aventuró "un año muy interesante" en el mundo del tenis ante la aparición de nuevos y jóvenes jugadores.



Preguntado si la era del 'Big Four' llega a su fin, Berdych señaló que "es difícil decir ahora, pero sí, creo que es posible".



Desde 2010, 28 de los 32 títulos de Grand Slam fueron ganados por alguno de los cuatro miembros del 'Big Four'.



"No estoy diciendo que ya se haya acabado, pero creo que es un proceso natural por la edad" de los miembros del cuarteto, que superan ya la treintena.



Fuente: AFP