Roger Federer tuvo duras palabras contra Gerard Piqué, según prensa inglesa

Roger Federer es toda una institución en el tenis mundial y para muchos es el mejor tenista de la historia. Gerard Piqué lo ganó todo con la selección española y con el Barcelona. Ambos están enfrentados.

El diario inglés Daily Mail recogió unas declaraciones de Federer en los pasillos del US Open y fueron bastante duras contra Piqué, todo en relación con la nueva organización que pretende imponer el futbolista en la Copa Davis.

"Estas próximas semanas pueden ser muy interesantes. No he hablado con él, pero admito que resulta extraño ver a un futbolista entrometerse en el negocio del tenis. Y cuidado, la Copa Davis no puede convertirse en la Copa Piqué", dijo Roger Federer, declaraciones que el diario español AS también compartió en su sitio web.

Pero ¿por qué le molesta al suizo la reorganización que está implementando Piqué a la Copa Davis? La respuesta es la "Laver Cup", torneo en el que se enfrentan un equipo de Europa y otro del resto del mundo, que tuvo éxito y atrapó gran interés en su primera edición, disputada en Praga (este año será en Chicago). Roger Federer es artífice de este certamen y las fechas de ambas competiciones coincidirían en noviembre.

"Estoy a favor de las innovaciones. Nuestro deporte necesita pensar un poco fuera de lo normal para innovar. Pero es un poco como un juego de Jenga (el rompecabezas de construcción de la torre): debes tener cuidado de no quitar el ladrillo que derribará todo el edificio", añadió Federer.

El de Basilea se prepara para enfrentar este jueves al francés Benoit Paire por el US Open 2018.