¡'Su Majestad' por el título! Federer vs. Zverev EN VIVO por ESPN: choque por cuartos del Masters 1000 de Shanghái

Federer y Zverev se miden EN VIVO por ESPN ONLINE: sigue minuto a minuto desde las 5:00 a.m. (hora peruana) el partido de los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái en la Cancha Central. Para ver tenis en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Sigue las principales incidencias del encuentro por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.



El duelo entre Federer y Zverev será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que definirá al clasificado a la siguiente ronda del Masters 1000 de Shanghái.

Federer vs. Zverev: horarios del partido

Perú 5:30 a.m.

Ecuador 5:30 a.m.

Colombia 5:30 a.m.

México 5:30 a.m.

Bolivia 6:30 a.m.

Paraguay 6:30 a.m.

Venezuela 6:30 a.m.

Argentina 7:30 a.m.

Chile 7:30 a.m.

Uruguay 7:30 a.m.

Brasil 7:30 a.m.

España 12:30 p.m.



Roger Federer continúa a paso firme en el objetivo de sumar un título más del Abierto de Shanghái a su amplio palmarés. El suizo buscará el pase a las semifinales este viernes 11 de octubre ante Alexander Zverev.

Hasta aquí, ‘Su Majestad’ no ha tenido muchas complicaciones en el camino. En el compromiso de octavos de final disputado el jueves no tuvo problemas para superar a David Goffin por 2-0. El belga cayó 7-6 y 6-4.

Previamente, el helvético, tercer clasificado en el ránking ATP, terminó con las aspiraciones de Albert Ramos. El español sufrió el mismo destino que Goffin, pero con parciales diferentes: 6-2 y 7-6 en la segunda ronda del certamen.

Federer, mientras disputa el Masters 1000 de Shanghái, protagoniza una polémica con Gerard Piqué, impulsor del nuevo formato de la Copa Davis. Tras el compromiso de este jueves, el suizo se refirió al futbolista de Barcelona.

“Nunca lo conocí, así que no sé en qué necesitamos trabajar”, aseguró. Además, el ‘Relojito’ aseguró que ya tiene otras prioridades. “Me estoy haciendo mayor y tengo otras cosas que también me gustaría hacer e ir a lugares donde nunca he jugado antes”.

Por su lado, Alexander Zverev buscará sorprender a Roger Federer, uno de los favoritos para ganar el título. El alemán superó al francés Jeremy Chardy y el ruso Andrey Rublev para llegar a esta etapa del certamen asiático.

