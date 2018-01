Roger Federer vivió un año de ensueño en 2017, ya que consiguió dos Grand Slam y terminó el calendario en el puesto 2 de la ATP. Y su buena fortuna inició en el Australian Open , en donde levantó su primer trofeo del año pasado. Ahora, el vigente campeón saldrá a revalidar su título ante Aljaz Bedene este martes (3:00 /ESPN).

El suizo viene de ganar la Copa Hopman, torneo de exhibición en parejas, junto a su compatroita Belinda Bencic. En la final, los helvéticos le ganaron a los alemanes Alexander Zverev y Angelique Kerber por 2-1.

A pesar de ser el campeón y llegar en buen estado físico, 'Fed' no se siente favorito para el primer Grand Slam del año. "Minimizo mis posibilidades de ganar el título porque no creo que alguien de 36 años deba ser favorito en un torneo", dijo.



Por el contrario, nombró a Rafael Nadal y Novak Djokovic como los principales candidatos a ganar en Australia "Creo que alguien como Rafa, con el año que pasó (2017) y Novak con sus seis títulos aquí, aunque no sepamos cómo se encuentra físicamente, son los dos favoritos", agregó.



Cabe señalar que esta será la primera vez que Bedene y Federer se vean las caras en una cancha tenis. El eslovaco debutó en 2008 y viene de disputar el ATP 250 de Sidney, en donde jugó hasta la segunda ronda, cayendo ante el francés Benoit Paire.