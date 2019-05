Roger Federer vs. Casper Ruud vía ESPN: sigue el juego por la tercera ronda del Roland Garros 2019

Federer vs. Ruud: sigue el partido por la tercera ronda de Roland Garros 2019 en el Court Suzanne Lenglen desde las 5:15 a.m. (horario peruano) y con transmisión de ESPN.

El duelo entre Federer y Ruud será uno de los más atractivos del Abierto de Francia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá al clasificado a la siguiente ronda de Roland Garros 2019.

Roger Federer continuará su camino en Roland Garros 2019 y el oponente en la tercera ronda de la competencia es Casper Ruud. El partido ha sido programado para este viernes 31 de mayo.

El suizo sigue firme en el torneo y, por el momento, no ha pasado apuros para ganar los dos primeros partidos en Francia. ‘Su Majestad’ viene de vencer al alemán Oscar Otte, fuera de los 100 en la clasificación.

Roger Federer solo necesitó una hora y 35 minutos para derrotar al número 144 del planeta en tres sets corridos, con parciales de 6-4, 6-3 y 6-4. De ese modo, el helvético evitó un gran desgaste físico en esta etapa.

De hecho, el tres del ránking ATP ha valorado ello, pues considera que en la siguiente instancia tendrá mayor dificultad en el partido y frente a noruego Casper Ruud, el oponente en la tercera ronda de Roland Garros 2019.

"Espero continuar así. La próxima ronda va a ser más dura para mí, es lo que creo. Lo sé. Pero estoy hoy muy feliz, vamos a ver qué ocurre entonces", aseguró el suizo en conferencia de prensa.

Por su lado, Casper Ruud, quien enfrentará por primera vez a Roger Federer, dejó en el camino al italiano Matteo Berrettini. El noruego venció en tres sets con parciales de 6-4, 7-5 y 6-3.



Federer vs. Ruud: horarios del partido

Perú 5:15 a.m.

Ecuador 5:15 a.m.

Colombia 5:15 a.m.

México 5:15 a.m.

Bolivia 6:15 a.m.

Paraguay 6:15 a.m.

Chile 6:15 a.m.

Venezuela 6:15 a.m.

Argentina 8:15 a.m.

Uruguay 8:15 a.m.

Brasil 8:15 a.m.

España 12:15 p.m.



