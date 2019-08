Roger Federer vs. Damir Dzumhur EN VIVO: sigue el duelo del suizo en segunda ronda del US Open 2019

Roger Federer vs. Damir Dzumhur EN VIVO; juegan por la segunda ronda del US Open 2019 en el tercer día de competencia este miércoles 28 de agosto desde las 11:00 am. (hora peruana) en el estadio Arthur Ashe del USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York y con transmisión de ESPN. No te pierdas el segundo partido del cuadro principal de 'Su majestad'.

Tras ganar en primera ronda, el suizo Roger Federer no solo avanzó en el US Open. También logró la clasificación matemática para las Finales de la ATP, por decimoséptima vez, con su victoria ante el indio Sumit Nagal en su estreno en el Abierto de los Estados Unidos.

Roger Federer se une, de este modo, al serbio Novak Djokovic y al español Rafael Nadal, ya clasificados para el torneo que se disputará del 10 al 17 de noviembre en Londres, según informó este martes la ATP.

"Clasificarme para el último evento del año es siempre uno de mis principales objetivos", dijo Federer, seis veces campeón de las Finales de la ATP, pero que este miércoles tiene una nueva presentación en el Abierto de los Estados Unidos, el cual ganó por última vez en 2008.

El bielorruso Damir Dzumhur, número 99 del ranking de la ATP, clasificó a esta segunda ronda del US Open tras superar al francés Elliot Benchetrit.



FUENTE: EFE

Roger Federer vs. Damir Dzumhur | Aquí se jugará el partido este miércoles 28 de agosto

