Federer vs. Sousa EN VIVO: se enfrentan por la segunda ronda del Masters 1000 de Roma

Roger Federer vs. João Sousa (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE): ver partido por la segunda ronda en la Cancha Central del Masters 1000 de Roma. El partido será transmitido por la señal de ESPN desde las 4:15 a.m. (hora peruana). El suizo buscará seguir mejorando su tenis en tierra batida antes del Roland Garros. El partido fue postergado por lluvias y se realizará este jueves en la madrugada.

El duelo entre Federer y Sousa será uno de los más atractivos en el abierto italiano. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá a uno de los clasificados a la siguiente ronda del Masters 1000 de Roma.

El suizo, número tres del mundo, regresará al Masters 1000 de Roma después de dos años de ausencia. El helvético aseguró sentirse “en buena forma” para afrontar este torneo, cuyo debut será en la segunda ronda.

"En el primer momento desde que aterricé en Roma me sentí muy contento de estar aquí. Amo esta ciudad. Mi emoción no podría ser mayor”, aseguró Roger Federer sobre la vuelta al certamen en Italia.

Sin embargo, el ‘Expreso Suizo’ no está conforme con la decisión tomada por la organización del evento, pues decidieron elevar los precios de los boletos para ver el debut del ex número uno del mundo.

“Escuché que los aficionados no están contentos. Dijeron que lo hacían para premiar a los que compraron las entradas antes. Esto no es bueno y en tiendo la frustración de los fanáticos, pero no puedo hacer nada”, explicó.

‘Su Majestad’ se medirá a João Sousa. El portugués se enfrentó a Frances Tiafoe en la primera ronda del Masters 1000 de Roma. El luso batalló contra el estadounidense por más de tres horas para quedarse con la victoria por 2-1 con parciales de 6-3 6-7 (3) 7-6 (4).

El suizo y João Souza se enfrentaron solo una vez en el Halle 2014. La victoria fue para el suizo por 2-1. “Me gustaría ganarle a Federer antes de que se retire”, aseguró el portugués el pasado abril sobre un eventual partido contra Roger.

Federer vs. Sousa: horarios del partido

Perú 4:00 a.m.

Ecuador 4:00 a.m.

Colombia 4:00 a.m.

México 4:00 a.m.

Bolivia 5:00 a.m.

Paraguay 5:00 a.m.

Chile 5:00 a.m.

Venezuela 5:00 a.m.

Argentina 6:00 a.m.

Uruguay 6:00 a.m.

Brasil 6:00 a.m.

España 11:00 a.m.



