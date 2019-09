Roger Federer vs. John Isner EN VIVO: sigue el tercer partido en el último día de la Laver Cup 2019

Roger Federer vs. John Isner juegan EN VIVO el tercer partido del día 3 de la Laver Cup en el que se enfrentan los equipos de Europa contra Resto del Mundo no antes de las 7:40 a.m. (hora peruana) en el Laver Club ubicado en el centro de convenciones Palexpo, de Ginebra, Suiza, y con transmisión de ESPN para Latinoamérica.

El enfrentamiento entre Roger Federer vs. John Isner es, quizá, el más disparejo de este último día del torneo con un récord de 7-2 en favor del suizo, pero que agarrará a ambos tenistas agotados tras haber jugado el partido de dobles que inauguró el día.

Roger Federer vs. John Isner | Laver Cup | horarios y canales en el mundo



Perú 6:20 a.m. | ESPN

México 6:20 a.m. |

Ecuador 6:20 a.m. |

Colombia 6:20 a.m. |

Bolivia 7:20 a.m. |

Chile 7:20 a.m. |

Paraguay 7:20 a.m. |

Venezuela 7:20 a.m. |

Argentina 8:20 a.m.

Brasil 8:20 a.m. |

Uruguay 8:20 a.m. |

España 1:20 p.m. |

El 'Expreso Suizo' quiere imponer su jerarquía y experiencia para cerrar el título, en caso ya no lo hubiera hecho Rafael Nadal en el partido anterior, a favor de su equipo. Tendrá que ser muy inteligente y estar muy atento a los fuertes saques de su rival.

La última vez que Federer e Isner se vieron las caras fue en la final del último Máster de Miami en el que el suizo se impuso por 6-1 y 6-4.

Sin embargo, la última vez que John Isner venció a Roger Federer fue en la Laver Cup del 2018 cuando lo derrotó por 2-1 con parciales 6-7, 7-6 y 10-7 en un partidazo. ¿Se repetirá?

Roger Federer vs. John Isner | Laver Cup | Aquí se jugará este partido

