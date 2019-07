Roger Federer vs. Kei Nishikori: se enfrentan en los cuartos de final de Wimbledon 2019

Roger Federer vs. Kei Nishikori juegan este miércoles por los cuartos de final del tercer Grand Slam de la temporada: el Wimbledon 2019. El choque entre el suizo y el japónes se disputará desde las 10:00 am. (hora peruana) en el All England Lawn Tennis y Croquet Club, y será transmitido por ESPN. No te pierdas ningún detalle de este partidazo.

El suizo Roger Federer, actual número 3 en el ranking de la ATP y segundo preclasificado a este certamen, tomó carrerilla este lunes ante el italiano Matteo Berrettini y le venció por 6-1, 6-2 y 6-2 en una hora y 15 minutos para sellar su pase a cuartos de final de Wimbledon.

El helvético, ocho veces campeón en el All England Club, alcanza las 17 apariciones en cuartos de final de Wimbledon, tres por encima del estadounidense Jimmy Connors, y las 55 en total contabilizando todos los Grand Slam, diez más que el serbio Novak Djokovic.

Federer, a sus 37 años, pasó este lunes en la pista central por encima de Berrettini, quien había completado una buena gira de hierba al llevarse el título de Stuttgart y alcanzar las semifinales en Halle, pero no pudo inquietar al número tres del mundo en su jardín particular.

Con ese triunfo, Federer igualó el resultado que consiguió el año pasado, cuando cedió en cuartos de final ante el sudafricano Kevin Anderson pese a disponer de varias pelotas de rotura.

El rival del helvético será el japonés Kei Nishikori, quien derrotó al kazajo Mikhail Kukushkin por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4. El japónes se enfrentará a quien considera es el mejor jugador sobre hierba en la actualidad.

Nishikori, quien llegó a los 401 triunfos en su carrera, asumirá el reto de medirse contra Federer por undécima vez.

El japonés y el helvético se han cruzado diez veces en sus carreras, con siete triunfos para Federer y tres para Nishikori.

El último partido entre ambos, en la fase de grupos de las pasadas Finales ATP en Londres, se lo llevó Nishikori, mientras que su único enfrentamiento en hierba, en Halle 2014, lo abrochó el suizo.



FUENTE : EFE

► Con el 'rey de estilo fuerte': repasa todos los resultados del SmackDown previo a Extreme Rules



► Ni Shane McMahon pudo impedirlo: Roman Reigns derrotó a Dolph Ziggler en la lucha estelar de SmackDown [VIDEO]



► ¿Se irá a la 'Gran Manzana'? Marcus Morris se acerca a los New York Knicks y ya no firmaría con San Antonio Spurs



► Lo destrozó: Shinsuke Nakamura venció a Finn Bálor y se pone en la órbita del título intercontinental [VIDEO]