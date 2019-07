Roger Federer vs. Lloyd Harris: sigue el debut del tenista suizo en la primera ronda de Wimbledon 2019

Roger Federer vs. Lloyd Harris: chocan en primera ronda de Wimbledon 2019 en la Cancha central desde las 8:30 a.m. (horario peruano) con transmisión a través de la señal de ESPN.

El duelo entre Federer y Harris será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá al clasificado a la segunda ronda de Wimbledon 2019.

Roger Federer iniciará su ruta en Wimbledon 2019 este martes 2 de julio. El tenista de 37 años tendrá un debut, sobre el papel, cómodo contra Lloyd Harris, sudafricano ubicado en la casilla 86 del ránking ATP.

‘Su Majestad’ solo participó en el torneo de Halle, previo al tercer Grand Slam del año. El helvético se coronó campeón sobre la superficie de hierba, luego de derrotar en la final a David Goffin por 2-0.

“Algunos jugadores piensan que las superficies se parecen. Pero, para mí, están bastante alejadas. Los movimientos son distintos. La pelota bota menos en césped”, aseguró Federer sobre el tipo de cancha en la que competirá.

El número 3 del mundo también hizo referencia a un tema polémico: la cabeza de serie en Wimbledon 2019. El suizo tuvo una mejor ubicación que Rafael Nadal, clasificados como segundo en el ránking.

“Hace tiempo que utilizan esta manera de confeccionar los cabezas de serie y antes había otra. Lo aceptamos y punto. Se está hablando mucho de este hoy porque a ‘Rafa’ (Nadal) le han bajado un puesto”, indicó.

Lloyd Harris, de 22 años, se medirá por primera vez a Federer. El sudafricano participó en dos torneos en cancha de hierba, previo a Wimbledon 2019: Halle y Eastbourne. En ambos no pasó de la primera ronda.

Federer vs. Harris: horarios del partido

Perú 8:30 a.m.

Ecuador 8:30 a.m.

Colombia 8:30 a.m.

México 8:30 a.m.

Bolivia 9:30 a.m.

Paraguay 9:30 a.m.

Chile 9:30 a.m.

Venezuela 9:30 a.m.

Argentina 10:30 a.m.

Uruguay 10:30 a.m.

Brasil 10:30 a.m.

España 3:30 p.m.



