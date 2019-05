Roger Federer vs. Gael Monfils: juegan en octavos de final del Masters 1000 de Madrid

Federer vs. Monfils EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido de octavos de final en el Estadio Manolo Santana del Masters 1000 de Madrid desde la 9:00 a.m. (horario peruano) y con transmisión de ESPN. Para ver tenis en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Federer y Monfils será uno de los más atractivos en el abierto español. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.

El regreso de Roger Federer a las canchas de arcilla no fue tan complicado. La ausencia de tres años ni se notó en el debut del helvético en la capital de España. De hecho, ‘Su Majestad’ no tuvo problemas para superar el primer obstáculo.

El suizo, tercer clasificado en el ránking de la ATP, venció a Richard Gasquet en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid. En solo 54 minutos, Federer ganó por 2-0 con parciales de 6-2 y 6-3.

Una vez instalado cómodamente en los octavos de final de la competición, el ex número uno del mundo conoció su rival después del encuentro disputado entre Gael Monfils y el húngaro Marlon Fucsovics.

El francés sufrió más de la cuenta para derrotar a su rival. Monfils necesitó de una hora y 52 minutos en superar a un rival con el que no había coincidido hasta ahora. El triunfo lo selló con parciales de 1-6, 6-4 y 6-2.

Federer y Monfils no se ven las caras desde Roland Garros 2015, también en tierra. El triunfo fue para el suizo aunque semanas antes, en Montecarlo y en la misma superficie, la victoria fue para el francés.

El francés, que selló su presencia entre los dieciséis mejores del Masters 1000 de Madrid se medirá al tercer jugador del mundo, Federer, por decimocuarta vez en su carrera. En el balance general, el helvético venció diez veces y el parisino solo cuatro.

Federer vs. Monfils: horarios del partido

Perú 9:00 a.m.

Ecuador 9:00 a.m.

Colombia 9:00 a.m.

México 9:00 a.m.

Bolivia 10:00 a.m.

Paraguay 10:00 a.m.

Chile 10:00 a.m.

Venezuela 10:00 a.m.

Argentina 11:00 a.m.

Uruguay 11:00 a.m.

Brasil 11:00 a.m.

España 4:00 p.m.



Con información de EFE

