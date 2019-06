'Rafa' arrasa en la arcilla: todo sobre la rivalidad de Roger Federer y Rafael Nadal previo al duelo por Roland Garros

“En la repetición está el gusto”, reza un conocido refrán. Y los fanáticos del tenis pueden estar saciados, pero nunca satisfechos de ver una vez más un duelo entre Roger Federer y Rafael Nadal. Ahora, la historia ha hecho que ambos tenistas vuelvan a cruzarse por trigésima novena ocasión (39).

Esta vez, el destino los ha juntado en las semifinales del Roland Garros 2019 , sobre arcilla. La superficie de París también albergó el primer duelo entre ambos, por una semifinal. Sucedió en la edición 2005, que se saldó con una victoria del español. Y si bien el tiempo pasó, Federer (37 años) y Nadal (33) siguen demostrando por qué son los dos mejores del mundo.



Hoy por hoy no hay otro duelo que despierte tanta pasión en el tenis como un Federer vs. Nadal. Durante 15 años, ambos han dominado el circuito y construido una rivalidad aparte que ha superado a las de otros tiempos: Borg vs McEnroe, Becker vs Edberg y Agassi vs Sampras, por citar algunos casos.



Roger Federer y Rafael Nadal se enfrentaron por primera vez en 2004, en el Abierto de Miami. (YouTube)

Aunque Nadal domine el historial (23-15), no consigue vencer a Federer desde las semifinales del Australian Open 2014. El suizo lo ha derrotado en los últimos cinco duelos, a lo que se suma un sexto por la baja del español antes de disputar el pase a la final del Masters de Indian Wells, este año.



Eso sí, todos esos últimos triunfos de Federer sobre Nadal fueron sobre pista dura, ninguno en tierra batida, una superficie en la que el español domina claramente al suizo (13-2) y en la que 'Fed' no derrota a su rival histórico desde la final del Abierto de Madrid, en 2009. Es decir, hace poco más de 10 años.



Otro dato que refuerza el estatus de favorito de Nadal: en la arcilla de Roland Garros se han visto las caras cinco veces y en las cinco el español se llevó la victoria, tanto en la semifinal que les midió en 2005 como en las finales de 2006, 2007, 2008 y 2011.

Roger Federer ganó en 2009 el único Roland Garros de su carrera. (Difusión) Roger Federer ganó, en 2009, el único Roland Garros de su carrera. 'Rafa' fue eliminado antes de poder cruzarse con él. (Difusión) Difusion

Si bien nadie duda del favoritismo de Nadal, su presente no ha sido el ideal en tierra batida. Todo el mundo pensaba que la ‘Fiera’ llegaría al segundo Grand Slam con los títulos de Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma entre sus brazos –todos sobre polvo de ladrillo–, pero esta temporada la realidad fue diferente: solo alcanzó la corona en Italia.



Pese a ello, sigue siendo claro favorito –junto a Novak Djokovic– para ganar el Roland Garros 2019. Pero antes de eso, deberá vencer a Federer, quien vuelve al Grand Slam parisino después de tres años. Y como ya ha adelanto, puede que sea la última vez que lo haga como tenista.



Dada esta situación, es lógico pensar que las ganas de Federer de llevarse el título de Roland Garros son más fuertes que nunca. Quien sea que pase a la final, sin duda el gran ganador será el fanático del tenis que vivirá un capítulo más de tan majestuoso libro 'Federer vs Nadal'.



En el video, el último enfrentamiento de Federer y Nadal en Roland Garros, en la final de 2011. (YouTube)

►Roger Federer vs Rafael Nadal: fecha, horarios y canales para ver el partido por las semifinales del Roland Garros 2019



► Federer vs Nadal: se enfrentan por las semifinales del Roland Garros 2019



► WWE Super ShowDown: fecha, horarios y canales para ver el megaevento en Arabia Saudita



► Super Show Down 2019: sigue el megaevento de WWE en Arabia Saudita