Roger Federer vs. Serena Williams EN VIVO duelo por la Copa Hopman vía ESPN 2 desde Australia 

Roger Federer vs. Serena Williams miden fuerzas EN VIVO este martes 1 de enero, desde las 7:30 a.m. (hora peruana), en duelo de dobles mixto por el grupo B de la Copa Hopman, que enfrenta a los países de Suiza y Estados Unidos.

Ojo, no es un duelo individual. Es un juego de dobles mixto y lo componen la pareja suiza Roger Federer - Belinda Bencic vs. el dúo estadounidense Serena Williams - Frances Tiafoe. Será transmitido por ESPN 2

Horarios de este partido de tenis en el mundo

06:30 horas en México

07:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

08:30 horas en Venezuela, Bolivia

09:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

10:30 horas en Brasil

13:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

15:30 horas en Catar y Arabia Saudita

20:30 horas en China

21:30 horas en Japón y Corea del Sur.

El deseo de Roger Federer está a punto de ser concedido: tendrá la oportunidad de devolver el poderoso servicio de Serena Williams.



El famoso e imperturbable suizo reconoció que está emocionado ante la posibilidad de enfrentarse a la legendaria tenista el martes en un duelo de dobles mixto en la Copa Hopman entre Suiza y Estados Unidos.



“Admiro todo lo que ha hecho dentro y fuera de la cancha”, dijo Federer. “Siempre he pensado cómo es devolver ese servicio e ir frente a frente con ella”.



Roger Federer tuvo el domingo un inicio impresionante en su preparación para defender el título del Abierto de Australia con una victoria aparentemente sin esfuerzo por 6-1, 6-1 sobre Cameron Norrie.



Su compañera de juego, Belinda Bencic, también ganó para sellar el triunfo del campeón defensor Suiza sobre Gran Bretaña en el Grupo B.



Federer y Bencic enfrentarán a Williams y Frances Tiafoe para iniciar el año nuevo con el que es, posiblemente, el partido más esperado en las tres décadas de historia del torneo.



Los boletos se agotaron poco después de haberse puesto a la venta para el duelo, que enfrenta a Federer y Williams en una cancha por primera vez. Entre los tenistas, ambos de 37 años, han ganado 43 títulos de Grand Slam.



“Es muy emocionante para nosotros. Espero que los aficionados del tenis lo sintonicen y observen porque solo va a ocurrir una vez y probablemente no vuelva a suceder en este tipo de competencia”, señaló Federer.



Para los estándares de la mayoría de la gente, las dos estrellas tienen un lugar de encuentro inusual.



“No la conozco muy bien. Solo sé de ella por algunas cenas de campeones en Wimbledon”, comentó Federer. “Tenemos vidas ocupadas y un gran séquito, así que es extraño que en realidad profundicemos. Podemos relacionarnos más entre nosotros ahora que somos padres”.



Federer llegará al encuentro en forma luego de una clase maestra de 57 minutos para destrozar a Norrie. El 20 veces campeón de Grand Slam se movió bien por la cancha y golpeó la pelota tajantemente para abrumar al británico.



“Estuve muy feliz por haber podido salir esta noche y tener una gran actuación”, comentó Federer. “Estuve feliz con todos los aspectos de mi juego... trabajo de pies, juego ofensivo, servicio, devolución. Todo estuvo ahí”.



FUENTE: AP