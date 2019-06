Roger Federer vs. Stan Wawrinka: sigue el partido por los cuartos de final del Roland Garros 2019

Roger Federer vs. Stan Wawrinka sigue el partido por cuartos de final de Roland Garros 2019 en el Court Suzanne Lenglen desde las 7:00 a.m. (hora peruana) y con transmisión de ESPN.

El duelo entre Federer y Wawrinka será uno de los más atractivos del Abierto de Francia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá al clasificado a la siguiente ronda de Roland Garros 2019.

Roger Federer quiere conquistar por segunda vez en su carrera el trofeo de Roland Garros. Sin embargo, ‘Su Majestad’ tendrá un encuentro complicado este martes 4 de junio frente a su compatriota Stan Wawrinka.

En la antesala, el número tres del mundo recordó el duelo frente a su próximo oponente en la edición 2015 de esta misma competencia. Aquel partido terminó a favor de Wawrinka por 3-0 con parciales de 6-4 6-3 y 7-6 (4).

“Son tiempos diferentes. Él estaba en racha en ese momento, como ahora pero también es un año diferente. Ambos hemos tenido lesiones de rodilla mientras tanto. Han pasado muchas cosas desde entonces”, aseguró Federer a Eurosport.

Regresando al presente, el ‘Relojito suizo’ venció al argentino Leonardo Mayer por 3-0. De momento, ‘Su Majestad’ ha superado las cuatro rondas de Roland Garros 2019 sin perder un set.

De su lado, Stan Wawrinka tuvo mucho trabajo en el partido contra Stefanos Tsitsipas. El suizo y el griego llegaron hasta el quinto set para definir al ganador, en una contienda que duró cinco horas y 11 minutos.

Wawrinka y Federer se enfrentaron en 25 oportunidades. Stan solo ha conseguido tres victorias frente a Roger -todas en tierra batida-, la misma superficie que los reencontrará en el Abierto de Francia.

Federer vs. Wawrinka: horarios del partido

Perú 7:00 a.m.

Ecuador 7:00 a.m.

Colombia 7:00 a.m.

México 7:00 a.m.

Bolivia 8:00 a.m.

Paraguay 8:00 a.m.

Chile 8:00 a.m.

Venezuela 8:00 a.m.

Argentina 9:00 a.m.

Uruguay 9:00 a.m.

Brasil 9:00 a.m.

España 2:00 p.m.



FUENTE: AFP

► Ser estrella no es fácil: Batista confesó que "perdió todo" luego de dejar la lucha libre para convertirse en actor



► La bestia no tuvo piedad: Brock Lesnar hizo trizas a Seth Rollins, pero no canjeó su maletín [VIDEO]



► Duelo de gigantes: Braun Strowman venció a Bobby Lashley en una 'lucha de brazos', pero no pudo celebrar [VIDEO]



► ¡Ella es la reina de Raw! Becky Lynch interfirió en la pelea entre Lacey Evans y Charlotte Flair, y las atacó [VIDEO]