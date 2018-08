Roger Federer accedió a los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati tras vencer a Leo Mayer por 6-1 y 7-6. Un partido que duró 72 minutos y que se reprogramó debido a las lluvias; por eso, el suizo volverá a jugar esta noche, ante su compatriota Stan Wawrinka (8:00 pm/ESPN).

El ganador de siete títulos en Cincinnati tendrá un breve respiro para enfrentarse por la noche ante su compatriota Stan Wawrinka, quien avanzó con una victoria 6-4, 6-4 ante el húngaro Marton Fucsovics.



"Pasarse todo el día esperando y no poder ver tenis no es nada divertido para el torneo y el público", dijo Federer. "Traté de enfocarme en solo un partido, no me puse a pensar en la posibilidad de jugar dos", finalizó.

FUENTE (AP)