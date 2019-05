Roland Garros 2019: principales resultados de la segunda ronda del torneo en la categoría individual masculina

Rafael Nadal y Roger Federer ya cumplieron y vencieron a sus respectivos rivales. Novak Djokovic, por su parte, al igual que Juan Martín del Potro buscarán continuar su camino en el Roland Garros este jueves 30 de mayo.



Principales resultados de la segunda ronda:

Ganador Perdedor Resultado Stefanos Tsitsipas Hugo Dellien 4-1 (4-6, 6-0, 6-3, 7-5) Rafael Nadal Yannick Maden 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) Corentin Moutet Guido Pella 4-1 (6-3, 6-1, 2-6, 7-5) Kei Nishikori Jo-Wilfried Tsonga 4-1 (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) David Goffin Miomir Kecmanović 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) Laslo Djere Alexei Popyrin 3-0 (6-4, 7-6, 6-4) Juan Ignacio Lóndero Richard Gasquet 4-1 (6-2, 3-6, 6-3, 6-4) Casper Ruud Matteo Berrettini 3-0 (4-6, 5-7, 3-6) Nicolas Mahut Philipp Kohlschreiber 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) Stan Wawrinka Christian Garín 3-0 (6-1, 6-4, 6-0) Roger Federer Oscar Otte 3-0 (4-6, 3-6, 4-6)

El español derrotó el lunes 6-2, 6-1, 6-3 al alemán Yannick Hanfmann y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Francia. Ahora, el tenista se medirá con Yannick Maden.



Rafael Nadal, 11 veces campeón en Roland Garros, salió adelante de cuatro break points en su primer game en la cancha Philippe Chatrier y nunca volvió a tener problemas ante un contrincante en el puesto 184 del ranking que jugaba por primera vez en el cuadro principal del torneo parisiense.



Después del partido, Nadal elogió el estado de la renovada cancha donde ha alzado 11 títulos, al considerarla “muy bella”.



En la misma cancha, Novak Djokovic requirió también menos de dos horas para colocarse en la segunda ronda y extender su racha ganadora de Grand Slam a 22 juegos, superando 6-4, 6-2, 6-2 al polaco Hubert Hurkacz, 44to del ranking. Ahora, el serbio chocará con el suizo Henri Laaksonen.



Roger Federer, en tanto, eliminó al italiano Lorenzo Sonego en su debut, y su siguiente rival será el alemán Oscar Otte.



Llaves de segunda ronda de Roland Garros en individual masculino:

Partidos del miércoles 29 de mayo



Stefanos Tsitsipas vs. Hugo Dellien

Roberto Carballés vs. Filip Krajinović



Stan Wawrinka vs. Christian Garín

Grigor Dimitrov vs. Marin Čilić



Nicolas Mahut vs. Philipp Kohlschreiber

Leonardo Mayer vs. Diego Schwartzman



Matteo Berrettini vs. Casper Ruud

Oscar Otte vs. Roger Federer



Kei Nishikori vs. Jo-Wilfried Tsonga

Alexei Popyrin vs. Laslo Djere



Alex de Miñaur vs. Pablo Carreño

Benoit Paire vs. Pierre-Hughes Herbert



Juan Ignacio Lóndero vs. Richard Gasquet

Corentin Moutet vs. Guido Pella



David Goffin vs. Miomir Kecmanović

Yannick Maden vs. Rafael Nadal

Partidos del jueves 30 de mayo



Novak Djokovic vs. Henri Laaksonen

Salvatore Caruso vs. Gilles Simon



Jan-Lennard Struff vs. Radu Albot

Lloyd Harris vs. Borna Ćorić



Fabio Fognini vs. Federico Delbonis

Taylor Fritz vs. Roberto Bautista



Dusan Lajović vs. Elliot Benchetrit

Mikael Ymer vs. Alexander Zverev



Dominic Thiem vs. Aleksandr Búblik

Pablo Cuevas vs. Kyle Edmund



Fernando Verdasco vs. Antoine Hoang

Adrian Mannarino vs. Gael Monfils



Karen Khachanov vs. Gregoire Barrère

Martin Kližan vs. Lucas Pouille



Jordan Thompson vs. Ivo Karlović

Yoshihito Nishioka vs. Juan Martín Del Potro



