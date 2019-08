Juan Pablo Varillas, feliz y exhausto: "Es uno de los momentos más importantes de mi carrera"

"Me siento muy feliz de haberle dado una medalla más al equipo peruano. Lo hace más especial que sea aquí en Lima", declaró Juan Pablo Varillas tras conquistar la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019 junto a Sergio Galdos en dobles masculino en el Club Lawn Tenis.

En un duelo más que complicado contra la dupla boliviana Federico Zeballos y Boris Arias por 6-3, 3-6 y un infartante súper tie break en el que lograron imponerse por 12-10 con un público peruano que no paró de alentar para que saquen fuerzas de flaqueza y el partido adelante.

" En los puntos importantes jugamos muy bien. Nos ayudó a tener un poco de aire al comienzo del tie break. Creo que Sergio jugó el mejor partido de estos Panamericanos y quizás yo no tanto. Empecé bien y luego no me sentí cómodo. Sergio me apoyó, me dio ánimos. Me di cuenta que era el último esfuerzo y que debíamos darle todo o nada", aseguró muy emocionado y algo descansado tras el enorme esfuerzo de estos días.



" Es uno de los momentos más importantes de mi carrera. Es increíble sacar una medalla y más increíble que sea en tu país", concluyó.

Juan Pablo Varillas. (Foto: Giancarlo Avila, video: Sebastián Velázquez)

Perú tiene 15 medallas en total hasta el bronce en tenis de Sergio Galdos y Juan Pablo Varilla. Sumó cuatro de oro con Christhian Pacheco y Gladys Tejeda en Maratón; Natalia Cuclievan en Esquí Acuático; y Diego Elías en Squash.



Las de plata llegan a dos en Taekwondo para Hugo Del Castillo y Marcela Castillo. En bronce llegamos a nueve: al tenis se les suma Leodan Pezo y Jose María Lucar en Boxeo; Luis Bardalez en Levantamiento de pesas; en dobles masculino de Squash; Itzel Delgado en SUP Race en surf; en mixtos en Taekwondo Poomsae; Marko Carrillo en Pistola Tiro Rápido y Nicolás Pacheco en Tiro Skeet.

Este video es proporcionado por ESPN Play

