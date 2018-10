Uno de los mejores tenistas uruguayos de la historia, que incluso fue número 19 en el ránking ATP en el 2016, llegó al Perú el domingo para disputar el Lima Challenger. Pablo Cuevas , quien ha enfrentado a jugadores de la talla de Rafael Nadal y Roger Federer, conversó con Depor y contó que la capital peruana es una de las ciudades en las que mejor se siente, y no solo en cuanto a tenis se refiere.



"Este es un lugar que me sienta bien, las pocas veces que he jugado aquí me he sentido cómodo, así que espero que este sea de vuelta el trampolín para lo poco que queda del año", explicó Cuevas.

Un día después de su arribo ya había iniciado con el pie derecho el torneo, ganando su primer partido de dobles junto a su hermano Martín, y confirmando que la lesión que lo tuvo en muletas hace casi un mes ya es es parte del pasado.



Pero Pablo Cuevas no solo quiere aprovechar Lima para intentar recuperar su mejor juego y estado físico, sino también para practicar el surf, el otro deporte que lo apasiona "y quita horas del día. Incluso planifico mis vacaciones a algún lugar con olas. No lo suelo experimentar mucho durante el torneo, pero acá (Lima) como está tan cerca y tan fácil voy a darme un gustito".



En busca de su mejor momento, el puesto 19 en la ATP

Si bien él mismo reconoce que aún está lejos de ese puesto y ese nivel, Cuevas apunta a que a fin de año pueda "juntar esa energía, ese buen tenis, y poner el foco en una buena pretemporada para el año que viene".

Sus mejores partidos, ante Nadal y Federer

Y precisamente ese gran tenis que exhibió hace apenas unos años, lo llevó a enfrentar a dos de los mejores tenistas de la historia: Rafael Nadal y Roger Federer. Al español le ganó en semifinales en Río, que terminaría conquistando; mientras que ante el suizo cayó en un memorable encuentro en Estambul.



"Fueron experiencias espectaculares que me tocaron vivirlas después de estar muchos años en el circuito, así que pude jugar con esa tranquilidad de sentirme de igual a igual en los partidos", contó el uruguayo.

A 10 años del título con Luis Horna

Lima, el Perú en realidad, guarda uno de los mejores recuerdos para Cuevas, pues fue con el nacional Luis Horna con quien logró el histórico título de dobles de Roland Garros en el 2008. Ambos alcanzaron un hito: se convirtieron en la primera pareja sudamericana en ganar un Grand Slam.



Pablo Cuevas fue elegido el mejor jugador latinoamericano en el 2015-16, pero aun así, y con todos los triunfos que lleva en la mochila, no se considera un referente para los jugadores que vienen atrás. "Yo tal vez sea uno más de esa camada que siempre está sacando el tenis latino, me considero que soy uno más y así lo he llevado y así lo he podido disfrutar".