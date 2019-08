Tenis en silla de ruedas en Parapanamericanos EN VIVO y EN DIRECTO: sigue el debut de los peruanos en Lima 2019 ONLINE

Tenis en silla de ruedas en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE STREAMIG GRATIS: sigue el debut de los peruanos Ysabelino Apaza, Jesus Mayhua, María Castillo y Carolina Moreno HOY sábado 24 de agosto desde el Lawn Tennis Club desde las 11:00 am (hora peruana) con TRANSMISIÓN LIVE TV HD del Canal de Streaming de Lima 2019, Latina, TV Perú, Movistar TV 19, Panamericana. No te pierdas los partidos de los créditos peruanos en las distintas modalidades.

La competencia de tenis en silla de ruedas para los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 servirá como una oportunidad para que los atletas compitan y ganen puntos para el ranking mundial de tenis en silla de ruedas de la ITF. Los ganadores de las competencias individuales en categoría masculina y femenina se clasificarán directamente para el torneo de tenis en silla de ruedas de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Esto no se aplicará para la competencia de categoría quad individual

Tenis en silla de ruedas en los Parapanamericanos Lima 2019 | horas en el mundo

Perú 9:00 am. | Latina, TV Perú, Movistar TV 19, Panamericana, ESPN (Streaming)

México 9:00 am. |

Ecuador 9:00 am. |

Colombia 9:00 am. |

Bolivia 10:00 am. |

Chile 10:00 am. |

Paraguay 10:00 am. |

Venezuela 10:00 am. |

Brasil 11:00 am. |

Argentina 11:00 am. |

Uruguay 11:00 am. |

España 4:00 pm. |

Con cuatro representantes, la delegación peruana busca sumar medallas en este para deporte siendo el para deportista Tsabelino Apaza la principal carta para meterse en el cuadro principal de la competencia que arranca este sábado.

Perú quiere dar la sorpresa en un para deporte que históricamente ha sido dominado por Argentina (4 oros), Estados Unidos (3 oros) y Brasil (2 oros).

Los otros representantes peruanos en tenis en silla de ruedas son Jesús Mayhua (masculino) y las representantes en femenino María Castillo y Carolina Moreno.

Tenis en silla de ruedas en los Parapanamericanos Lima 2019 | Rol de partidos de este sábado 24 de agosto

Individual Masculino Primera Ronda



(ESA) DERAS Erick A. vs. (PER) APAZA Ysabelino

(PER) MAYHUA Jesus J. vs. ((CAN) ) TREMBLAY Jonathan

(MEX) ORTEGA Raúl vs. (CAN) VENOS Thomas R.

(MEX) NADUVILLE Sergio vs. (COL) SANCHEZ Manuel J.

(ECU) LOPEZ Eduardo A. vs. (COL) OQUENDO Eliecer A.

(GUA) GIRON Jose D. vs. (ESA) PEREZ Pedro

(CUB) HERNÁNDEZ Oriel vs. (VEN) GODOY Miguel A.

(USA) HERMAN Christopher vs. (VEN) DELFINO Guillermo J.





Individual Femenino Primera Ronda



(CHI) FUENTES Sofía F. vs. (PER) CASTILLO Maria

(USA) KAISER Emmy vs. (PER) MORENO Carolina

(BRA) CANDIDA Rejane vs. (ARG) DHERS Nicole Maria

(COL) MARTINEZ Johana vs. (BRA) DUVAL Meirycoll J.

Tenis en silla de ruedas en los Parapanamericanos Lima 2019 | Precio de entradas

Regluar - A - S/. 10

Menores de 18 - A - S/. 5

Adulto mayor - A - S/. 5

Asiento de Silla de Ruedas - S/. 5

Acompañante de asiento de silla de ruedas - S/. 5

Tenis en silla de ruedas en los Parapanamericanos Lima 2019 | Mapa del evento de este sábado 24 de agosto

