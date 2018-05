Twitter. Gael Monfils no está de buenas. Desde que llegó a Alemania, para jugar un torneo en Munich, ha vivido una serie de eventos desafortunados, que terminaron con su eliminación en primera ronda.



Su desgracia empezó en un vuelo desde Ginebra. La aerolínea Lufthansa rompió sus raquetas (la foto se hizo pública en Twitter), razón por la que el francés se quejó en sus redes sociales.



Esto tuvo como resultado una serie de indignantes respuestas de la compañía. Mediante su cuenta de Twitter, le ofreció las disculpas del caso, pero no quiso hacerse responsable del problema.



Ante este escenario, Gael Monfils tuvo que usar otras raquetas para su próximo partido. Esta situación lo desconcentró a tal punto de ser eliminado en su debut ante el bosnio Mirza Basic por 6-2, 3-6 y 6-3.

Conversación vía Twitter entre Gael Monfils y la aerolínea Lufthansa:



G: Totalmente inaceptable el servicio de @lufthansa hoy entre Ginebra y Munich...

L: ¡Ohh, no, lo siento mucho! ¿Ya diste aviso a mis colegas en el aeropuerto?

G: Lo hice, pero ya mis raquetas están todas rotas. ¡Qué mal!

L: ¡Lo lamento mucho! ¿Tienes que jugar en Munich?

G: ¿Cómo se supone que voy a jugar en Munich ahora?

L: Esa era una especie de pregunta tras la pregunta. ¿Vas a poder comprar raquetas nuevas para jugar?

G: Voy a jugar con una raqueta que no es mía... No es lo ideal. Estoy buscando una solución para la próxima semana. Todavía no estoy seguro...

L: Lamento mucho todo este estrés extra y espero que no te afecte negativamente en la cancha. Por favor, envíanos los detalles del daño para que podamos solucionarlo.