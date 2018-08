Diego Schwartzman no tuvo problemas este martes para ganar en tres sets a su compatriota Federico Delbonis en el duelo 100% argentino de la primera ronda del US Open 2018. El 'Peque', decimotercer cabeza de serie, pasó por encima de Delbonis en sets corridos de 6-2, 7-6 (8/6), 6-2 tras dos horas y 42 minutos de juego.

Schwartzman, quien sufrió por el extremo calor que asoló las pistas duras de Flushing Meadows, en Nueva York, firmó 16 golpes ganadores más que su rival (36-20) y 15 errores no forzados menos (29-44) para acabar decidiendo por la vía rápida un choque que se preveía más disputado.

"Lo noté mucho en el segundo set. En el primero quizás fui demasiado agresivo. En el segundo me costó jugar en estas condiciones, es muy difícil y creo que no le hace bien ni a los jugadores, ni a los aficionados ni al torneo. No le hace bien a nadie", señaló ante la prensa.

"No entiendo por qué se juega así cuando es peligroso", añadió sobre las duras condiciones meteorológicas, que superaron los 35ºC.



Ahora, Schwartzman se medirá al joven español Jaume Munar, que ganó al belga Ruben Bemelmans en cinco sets y casi cuatro horas por 5-7, 6-3, 7-6 (7/3), 2-6, 6-1.



Fuente: AFP