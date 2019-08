Ya está muy cerca de la victoria: Roger Federer se llevó el tercer set con este gran punto en el US Open 2019 [VIDEO]

El indio Sumit Nagal se llevó el primer set en su duelo contra Roger Federer en la primera ronda del US Open 2019. Sin embargo, no ha podido volver a ganar otro, pues el suizo ha reaccionado y está demostrando por qué es uno de los mejores del mundo.



'Su Majestad' se impuso en el segundo set y también en el tercero. En este último, hizo su saque y aunque Nagal trató de alargar el juego, no pudo: al momento de devolver la pelota, esta chocó con la red. Así, el número tres del ranking ATP puso el 6-2 en el tercer set.

Así Roger Federer cerró el tercer set. (Foto y video: ESPN)

Roger Federer , cinco veces ganador del US Open, quiere terminar con la sequía en esta competencia (levantó el trofeo por última vez en 2008). El helvético, en la previa, manifestó que se siente en óptimas condiciones.



"Estaba hablando hace un par de días que creo que es lo mejor que he sentido en años viniendo al Abierto de Estados Unidos, lo cual es alentador", indicó 'Su Majestad', aunque reconoció que será "complicado" alzarse con el título.

► ¡Demoró 10 minutos! Así Roger Federer cerró el segundo set ante el indio Sumit Nagal [VIDEO]



► ¡Arrasó con la rusa! Serena Williams derrotó a María Sharapova en la primera ronda del US Open 2019



► ¡Lo gritó a todo pulmón! El puntazo con el que Maria Sharapova trató de darse ánimos en el US Open 2019 [VIDEO]



► ¡Fue el primero del partido! Serena Williams le quebró el servicio a Maria Sharapova en el primer set [VIDEO]