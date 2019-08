¡Arrasó con la rusa! Serena Williams derrotó a María Sharapova en la primera ronda del US Open 2019

La estadounidense Serena Williams aplastó este lunes a su eterna rival, María Sharapova , en un esperado encuentro en la primera ronda del US Open 2019. en el que la rusa consiguió apuntarse tan sólo dos juegos en todo el partido, que se zanjó con un 6-1, 6-1

La número ocho del mundo aturdió a Sharapova en el estadio Arthur Ashe de Flushing Meadows con sus intensos saques, de los cuales 5 fueron saques directos, y con sus precisos reveses, mientras la perdedora se deshacía en errores no forzados, que ascendieron a 20.



Los tres primeros juegos del encuentro las dos tenistas estaban igualadas, pero después de un 40 iguales que se resolvió en favor de Williams, la exnúmero 1 del mundo arrasó con el resto del primer set y arrancó el segundo con otro break.



En la segunda manga del partido, la rusa resistió algo más a los embistes de su contrincante, consiguiendo hacerse con hasta 5 puntos de break que no supo aprovechar.



Así, la estadounidense, que ya ha ganado en primera ronda las 19 veces que ha participado en el último Grand Slam del año, tardó menos de una hora en superar a Sharapova, con 24 minutos para cerrar el primer set y 35 para el segundo.



"Hay que estar muy centrada para ganarle, así que cuando me enfrento a ella saco mi mejor tenis", decía Williams sobre Sharapova segundos después del partido.



Tras superar fácilmente la primera ronda, le tocará en la segunda enfrentarse a su compatriota Catherine McNally para seguir adelante en el torneo de su tierra natal, que ha ganado en otras seis ocasiones: 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 y 2014.



FUENTE: EFE

Serena Williams, octava en el ranking de la WTA, quiere hacer historia en el US Open y la rusa María Sharapova, puesto 87 en el ranking WTA, está en el camino: las excampeonas se enfrentan este lunes en el primer día del torneo y el favoritismo es para la local que ha ganado 19 choques contra dos de la rusa.

Williams, octava en el ranking mundial, busca en Nueva York su vigésimo cuarto título de Grand Slam para empatar el récord de la australiana Margaret Court.

La tenista de 37 años vuelve al estadio Arthur Ashe un año después de perder la final ante Naomi Osaka (1) en un partido polémico en el que tachó de sexista al árbitro Carlos Ramos, que este año no oficiará ningún partido en el que esté Serena o su hermana Venus.

Serena Williams y María Sharapova, ganadora del US Open en 2006 y hoy en el puesto 87 de la WTA, se han enfrentado 21 veces, con 19 victorias para la estadounidense. Aunque la última vez que midieron fuerzas, en Roland Garros de 2018, la rusa salió victoriosa.



Fuente: AFP

